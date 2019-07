Di Maio | Da Arata gravissimo tentativo di orientare il governo | massima

Caso Siri - Di Maio : “Arata tentò di manipolare il governo. Gravissimo - pretendo chiarezza” : Dalle intercettazioni si evince che “c’è stato un momento in cui mentre si formava il governo qualcuno come Arata ha dichiarato di volermi controllare nominando un sottosegretario agli Esteri dove si pensava andassi. E’ un fatto Gravissimo . Se qualcuno, esterno al governo, ha provato a manipolare le scelte di governo mi aspetto – e lo chiederò alla magistratura – la massima chiarezza. Se qualcuno ha provato a controllare ...

Arata - Di Maio : “Puzza di bruciato si sentiva da lontano”. Morra : “Urgente audizione di Salvini in Antimafia” : Luigi Di Maio dice che “la puzza di bruciato si sentiva da lontano”. Il sottosegretario Stefano Buffagni rivendica di aver avuto ragioni sul sottosegretario Armando Siri. Alessandro Di Battista, invece, mette nel mirino la Lega. L’arresto di Paolo Arata , l’ex deputato di Forza Italia poi diventato consulente della Lega per l’Energia, provoca soprattutto i commenti del Movimento 5 stelle. Proprio a causa di ...

Arresto Arata - Luigi Di Maio avverte la Lega : “La politica deve saper prendere le distanze” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio , commenta l' Arresto di Paolo Arata lanciando un messaggio alla Lega e a Matteo Salvini: "In questo caso la puzza di bruciato si sentiva da lontano. Ogni volta che c'è un minimo sospetto su qualcosa, in cui emergono Lega mi con la corruzione e la mafia, la politica deve saper subito prendere le distanze” .Continua a leggere

Corruzione - arrestato Paolo Arata : ex consulente della Lega per l'energia. Di Maio : «Si sentiva puzza di bruciato» : All'alba di oggi sono scattate le manette per Paolo Arata, l'ex deputato di Forza Italia ed ex consulente della Lega per l'energia e il figlio Francesco. I due sono accusati di...