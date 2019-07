Detto Fatto | Guillermo Mariotto scaricato? Ecco chi potrebbe affiancare Bianca Guaccero

Detto Fatto - il "golpe" di Carlo Freccero : chi piazza in studio al fianco di Bianca Guaccero : La prossima edizione di Detto Fatto, in onda su Rai 2, avrà al timone ancora Bianca Guaccero, ormai "rapita" dal piccolo schermo, lei che nasce come attrice. E TvBlog, ora, anticipa alcune novità della prossima stagione del programma, a iniziare dall'orario di partenza della trasmissione, che sarà a

Bianca Guaccero in onda anche il sabato : le novità di Detto Fatto : Detto Fatto anticipazioni: una novità importante per Bianca Guaccero Detto Fatto ha salutato il pubblico di Rai2 lo scorso giugno. Il 16 settembre Bianca Guaccero sarà di nuovo al timone del programma di tutorial di Rai2 per il secondo anno con cambiamenti importanti. L’addio di Giovanni Ciacci (passato su Sky) sarà seguito infatti da novità succulente. Gli affezionati della trasmissione infatti potranno vedere Bianca Guaccero anche il ...

I retroscena di Blogo : le novità di Detto Fatto da Carla Gozzi a Guillermo Mariotto fino al sabato : Torna a settembre l'appuntamento da Milano con il programma di varietà prodotto dalla Endemol ed intitolato Detto fatto. La trasmissione di varietà diffusa dalla Rete 2 della Rai in questa nuova edizione presenterà alcune novità che non riguarderanno però la padrona di casa che resterà, almeno ancora per questa edizione, l'attrice pugliese Bianca Guaccero, che sembra ormai sia stata "catturata" dal piccolo schermo a spese del grande ...

Casting per Detto Fatto in onda su Rai 2 e per un corto di produzione indipendente : Sono attualmente aperte le selezioni per il programma televisivo dal titolo Detto Fatto, in onda su Rai 2 e condotto da Bianca Guaccero. La nuova edizione della nota trasmissione presenterà non poche novità rispetto alla precedente edizione. Sono inoltre in corso le selezioni per la realizzazione di un interessante cortometraggio di produzione indipendente. Detto Fatto Selezioni tuttora aperte per il noto programma dal titolo Detto Fatto in onda ...

Detto Fatto - Bianca Guaccero scarica Mariotto e chiama Carla Gozzi : Grandi manovre per la prossima edizione di Detto Fatto, che sarà condotta per il secondo anno consecutivo da Bianca Guaccero e andrà in onda su Rai 2 a settembre. Dopo l’addio di Giovanni Ciacci, passato a Sky, si era parlato dell’arrivo di Guillermo Mariotto. Ma il settimanale Spy rivela che le tra

Detto Fatto - fuori Mariotto : Bianca Guaccero chiama Carla Gozzi : Detto Fatto, Carla Gozzi sostituisce Giovanni Ciacci: Guillermo Mariotto è fuori Continuano a trapelare indiscrezioni sulla nuova edizione di Detto Fatto, che sarà condotta per il secondo anno consecutivo da Bianca Guaccero e andrà in onda su Rai 2 a settembre. Dopo l’addio di Giovanni Ciacci, passato a Sky, si era parlato dell’arrivo di Guillermo […] L'articolo Detto Fatto, fuori Mariotto: Bianca Guaccero chiama Carla Gozzi ...

Detto Fatto da ottobre andrà in onda dal lunedì al giovedì alle 14 : 45 : Ci sono delle novità importanti in merito alla prossima stagione televisiva che ha visto la conferma di Bianca Guaccero al timone di "Detto Fatto". La trasmissione ha subito una riduzione delle puntate che diventano quattro nel corso di ogni settimana, senza dimenticare che c'è stata una variazione dell'orario. Il programma verrà trasmesso su Rai Due a partire dalle ore 14:45 invece che alle 14:00 con l'intento di lasciare spazio alla replica ...

Detto Fatto - su Bianca Guaccero si abbatte la dura legge di Carlo Freccero : taglio - che fine fa il programma : Un taglio per Bianca Guaccero. Detto Fatto, il factual show di Rai2 condotto dall'ex attrice, è stato sì riconfermato nel palinsesto Rai, il programma tornerà in onda il prossimo 16 settembre, sullo stesso canale e con la medesima conduzione. Ma ci saranno due novità. La prima era già stata annuncia

Detto Fatto - il programma condotto da Bianca Guaccero subisce un taglio : ecco cosa accadrà : Bianca Guaccero con il suo Detto Fatto ha avuto un grande successo nella scorsa stagione. Eppure RaiDue ha deciso di “ridimensionare” il programma togliendo una puntata e mandandolo in onda solo 4 volte a settimana. Il venerdì andrà infatti in onda una sorta di speciale dal titolo “Detto Fatto – Il meglio di”. Qual è la motivazione? La volontà di contenere i costi. Chissà se questa scelta accontenterà il pubblico ...

Detto Fatto : Bianca Guaccero pensa al passato e sorprende con una foto : Bianca Guaccero fa una confessione sul passato: “Indimenticabile avventura” L’estate di Bianca Guaccero dopo Detto Fatto sta proseguendo con lo sguardo al passato e un’occhiata sul futuro. In queste ore la conduttrice di Rai2 ha voluto ricordare il suo esordio in tv come attrice parlando della serie “Terra bruciata” del 1998. “17 anni…Primo film…indimenticabile avventura”. Sono state ...

La Rai taglia Detto fatto! Brutte notizie per Bianca Guaccero : E’ TvBlog a parlarne: da ottobre Detto Fatto, dopo diversi anni nei quali ha tenuto compagnia al pubblico di Rai2 per cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, perderà una puntata, terminando la sua settimana già il giovedì. Nonostante il successo, Detto fatto subirà modifiche sostanziali che paiono già premesse per una serie di polemiche nei corridoi di Viale Mazzini. Detto fatto ha avuto ottimi risultati eppure la Rai non ha ...

Detto Fatto ridotto : Bianca Guaccero perde una puntata a settimana : Bianca Guaccero perde le puntate di Detto Fatto del venerdì, sostituite da tutorial in replica E’ TvBlog a parlarne: da ottobre Detto Fatto, dopo diversi anni nei quali ha tenuto compagnia al pubblico di Rai2 per cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, perderà una puntata, terminando la sua settimana già il giovedì. Dunque saranno solo quattro le puntate settimanali per la prossima edizione di Detto Fatto: sempre secondo quanto ...

Detto Fatto si accorcia - da ottobre 2019 quattro puntate a settimana (più un meglio di) : Detto Fatto tornerà in onda lunedì 16 settembre su Rai2 con la confermata Bianca Guaccero alla conduzione. Ci sono però due novità. La prima era stata anticipata da Blogo poco meno di un mese fa: il factual show partirà alle 14.45 e non più alle 14, per lasciare spazio alla replica quotidiana del nuovo programma di Carlo Cracco dal titolo Nella mia cucina (la puntata inedita sarà proposta nel preserale). La seconda novità la si evince dai ...

Fatto Quotidiano : Si potrebbe arrivare a dire addio allo ScuDetto? : Il Fatto Quotidiano lancia oggi un nuovo dilemma: possibile che il percorso intrapreso dallo sport oggi possa portare a dire addio allo Scudetto? Nei tornei nazionali vincono sempre i soliti club: il calcio come il rugby e la pallanuoto Molti propongono competizioni continentali contro la noia. Il rischio? Leghe di grandi club che uccidono i piccoli Sembra impossibile imaginare una stagione calcistica senza scudetto, eppure sembra proprio questa ...