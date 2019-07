Death Stranding | Hideo Kojima e Nicolas Winding Refn svelano qualche dettaglio sul

Death Stranding sulla scia di Cyberpunk 2077 - un attore poteva esser parte del cast : La peculiarità di un titolo del calibro di Death Stranding è senza ombra di dubbio insita nella sua cripticità. La nuova fatica di Hideo Kojima sprizza palesemente genialità da ogni poro: una genialità che però al momento è davvero difficile da inquadra appieno, con il maestro nipponico dell'intrattenimento videoludico che si sta palesemente divertendo a mandare ai matti i propri affezionatissimi fan. I primi filmati condivisi hanno infatti ...

Svelate le copertine di Death Stranding : uscita su PS4 in esclusiva solo temporale? : Dopo l'addio a Konami, Hideo Kojima è pronto a dare Death Stranding in pasto ai suoi (tantissimi) fan. Ma anche ai videogiocatori più curiosi, che sono affascinati dalla prossima avventura in terza persona modellata dallo stesso creatore della saga stealth di Metal Gear. Un titolo che vedrà la partecipazione di numerose star internazionali, con in testa l'attore Norman Reedus, noto al grande pubblico per il ruolo di Daryl Dixon nella serie TV ...

Death Stranding : svelate le cover della Standard Edition e dello Steelbook : Durante il corso del panel "Hideo Kojima: Master Storyteller" del San Diego Comic-Con 2019, Hideo Kojima ha svelato le cover ufficiali della Standard Edition e dello Steelbook dell'attesissimo Death StrandingLa boxart della Standard Edition ritrae il protagonista Sam Bridges, interpretato dall'attore Norman Reedus, "che deve affrontare un mondo drasticamente trasformato dal Death Stranding e salvare l'umanità riconnettendo una società in ...

In Death Stranding il protagonista Sam potrà risposarsi e dormire : Coloro che hanno seguito nella sua carriera leggendaria Hideo Kojima, sapranno che il celebre director giapponese è un tipo piuttosto singolare. Questa "stranezza" si è sempre insinuata nei suoi giochi in qualche modo, e sembra proprio che Death Stranding non farà eccezione. Una delle cose a cui tiene molto Kojima è fare in modo che il vostro personaggio faccia cose che non vi aspettate.Kojima ha usato il suo account Twitter per pubblicizzare il ...

Death Stranding : Hideo Kojima pubblica nuove immagini off-screen : Death Stranding indubbiamente è uno dei titoli più attesi per la seconda metà del 2019 e Hideo Kojima negli ultimi giorni è piuttosto attivo sui social per stuzzicare ulteriormente l'interesse dei giocatori.Come riporta PlayCrazyGames, poche ore fa il celebre game designer ha pubblicato una nuova serie di immagini off-screen direttamente dagli studi di Kojima Production. Pur non mettendo nuova carne al fuoco su cui fan possano speculare sulla ...

Il reveal trailer di Death Stranding è stato realizzato in grafica PS1 : Come sarebbe stato Death Stranding, se fosse uscito su PS1, magari al posto di Metal Gear? Ebbene a questa domanda ha riposto il canale YouTube di Hoolopee, dove possiamo vedere un divertente trailer di lancio ricreato in salsa "PS1". Siamo ancora abbastanza allo scuro di cosa sarà effettivamente Death Stranding, e mentre attendiamo la data del lancio non possiamo che domandarci se sarà davvero il capolavoro preannunciato. Intanto sappiamo che ...

Per Troy Baker Death Stranding è un qualcosa di "completamente nuovo" : Sicuramente i fan di Death Stranding sono lieti di sapere che finalmente il gioco di Hideo Kojima ha una data di uscita. Visto che Sony non ha presenziato all'E3 di quest'anno gli editori hanno colto la palla al balzo mostrando un trailer pochi giorni prima della kermesse losangelina.Ovviamente c'è ancora molto da capire sul titolo, in particolare sul genere di gioco, che secondo Kojima-san si tratta di un action il cui compito del giocatore è ...

Death Stranding : Hideo Kojima ci mostra l'equipaggiamento a disposizione del protagonista : Pur essendo stato annunciato da un po', Death Stranding è un titolo che ha fatto ancora parlare di sé e che ha diviso il pubblico. Da un lato c'è chi si fida di quel geniaccio di Kojima (che tutti noi conosciamo bene) mentre dall'altra abbiamo chi non se la sente di gridare al capolavoro prima del tempo.Come riporta Gamingbolt, Kojima ha recentemente pubblicato alcuni Tweet che mostrano alcuni pezzi di equipaggiamento a disposizione di Sam, il ...

Un nostalgico video porta Death Stranding sulla prima PlayStation : Poco tempo fa abbiamo avuto modo di vedere il trailer di Death Stranding che annunciava la data di uscita dell'attesissimo titolo di Hideo Kojima.Oltre a presentarci alcune interessanti meccaniche di gioco, il video mostrava anche l'ottimo comparto tecnico che testimonia il buon uso delle risorse di PS4 da parte di Kojima Productions.Ma come sarebbe Death Stranding sulla prima storica PlayStation? Ebbene, ecco arrivare un video che risponde a ...

"Death Stranding sarà un capolavoro" : Il trailer di annuncio della data di uscita di Death Stranding ha rivelato un gran numero di cose, tra cui il massiccio cast di stelle coinvolto. Tra i tanti nomi di Hollywood presenti nel gioco, uno è quello dell'attore che darà vita a Die-Hardman, Tommie Earl Jenkins. Recentemente, Jenkins ha tenuto una sessione di domande e risposte dal vivo su Twitter, riporta Gamingbolt. Quando gli è stato chiesto di descrivere Death Stranding, Jenkins l'ha ...

Death Stranding : Hideo Kojima ed il regista Nicolas Winding Refn parteciperanno al San Diego Comic Con : Nella giornata di oggi il creatore di Death Stranding, Hideo Kojima, ha annunciato attraverso Twitter che presenzierà al San Diego Comic Con.Oltre a lui, come riporta Twinfinite, sarà presente anche il regista danese Nicolas Winding Refn che all'interno del gioco interpreta il personaggio di Heartman.Ora che Death Stranding ha finalmente una data di uscita, Kojima sta pian piano svelando alcuni dettagli del gioco. Recentemente il director ha ...

Death Stranding : ecco perché è un "A Hideo Kojima Game" : Nel materiale promozionale e i trailer di Death Stranding è presente la classica dicitura "A Hideo Kojima Game". Una sorta di marchio di fabbrica che è apparso in passato anche nei titoli della serie Metal Gear Solid. Ma qual'è il significato di questa dicitura e perché è presente anche in Death Stranding? La risposta è arrivata grazie a un lungo post su Twitter, pubblicato dallo stesso Kojima.Nel messaggio il celebre game designer spiega che 33 ...

Cinema e videogiochi sempre più vicini - da Cyberpunk 2077 a Death Stranding : Il trend degli ultimi mesi è senza dubbio quello di un connubio sempre più fitto tra Cinema e videogiochi. Ultimo episodio tra tutti, che in questo momento sta destando molto interesse, è la partecipazione di Keanu Reeves a Cyberpunk 2077. Sicuramente questa compenetrazione sembra essere indice di un reciproco interesse tra la settima arte e la “nuova arte”. Inizi particolari Andando indietro nel tempo già è capitato che un noto attore prestasse ...

L’angolo del collezionismo : Death Stranding : L’8 novembre 2019, questa è la data ufficiale di uscita dell’ultima opera di Hideo Kojima, Death Stranding, per ora per PlayStation 4, che Sony Interactive Entertainment, società che cura le sua pubblicazione, ha fatto conoscere durante la presentazione del trailer. Non solo, ma in quell’occasione è stata anche comunicata la vendita di quattro edizioni speciali del gioco, tutte acquistabili in pre-ordine, per poter ...