Dalla Colombia arriva la notizia di James in volo per la Spagna

Dalla Colombia sono certi : “James nuovo giocatore dell’Atletico Madrid” : Dalla Colombia titolano: “Accordo totale, James Rodriguez nuovo giocatore dell’Atletico Madrid” Secondo alcune fonti Colombiane James Rodriguez sarebbe un calciatore dell’Atletico Madrid. La novità arriva da Juan Salvador Bárcena, giornalista Colombiano, direttore di Habla Deportes , che ha twittato la notizia in serata. Dalla Colombia sono sicuri che sia stato trovato, infatti, l’accordo tra James Rodriguez e ...

James Rodriguez al Napoli - novità Dalla Colombia : lui vorrebbe l’Atletico Madrid : novità dalla Colombia sul futuro di James Rodriguez: la firma col Napoli non è ancora arrivata perché lui starebbe aspettando l’Atletico.“powered by Goal”James Rodriguez e il Napoli sembrano essere promessi sposi, ma la firma non è ancora arrivata e dalla Colombia arriva una notizia non proprio confortante.Secondo ‘Gol Caracol’, infatti, James Rodriguez starebbe prendendo tempo perché la sua prima scelta non è il Napoli ma ...

Calciomercato Napoli - Dalla Colombia ribadiscono : James Rodriguez ‘tentato’ dall’Atletico Madrid : James Rodriguez è al momento uno dei principali obiettivi del Napoli per rinforzare il reparto offensivo. Il Colombiano, reduce dalla Coppa America, non rientra nei piani del Bayern Monaco (squadra in cui ha giocato quest’anno) e del Real Madrid (proprietaria del cartellino). Ma non c’è solo la compagine azzurra sulle sue tracce. dalla Colombia rilanciano e ribadiscono infatti un’indiscrezione che circolava già da una ...

Colombia eliminata Dalla Copa America - Repubblica : è il momento di James Rodriguez : Colombia eliminata dalla Copa America, Repubblica: è il momento di James Rodriguez Colombia eliminata dalla Copa America, Repubblica: è il momento di James Rodriguez. Ore decisive in casa partenopea. E non solo perché sembra ormai imminente l’ acquisto di Kostas Manolas dalla AS Roma, e il relativo annuncio ufficiale, ma anche perché in queste ore potrebbe entrare nel vivo ancora di più la trattativa con il Real Madrid per James ...