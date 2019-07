Da Noor a Nor | dal golf al wrestling | ecco le donne musulmane armate di hijab

Fonte : agi

(Di lunedì 22 luglio 2019) Il velo delleislamiche diventa una bandiera dello sport. Lo raccontano Noor Ahmed e Nor “Phoenix” Diana, un'americana musulmana, che gioca aal campionato del college e una malese che brilla nella lotta professionistica. Noor Ahmed, nata ad Austin, Texas, vent'anni fa, ha imparato si da piccola a non temere la sua diversità. Dopo le minacce fisiche che ha subito a Sacramento da giovanissima, “dopo gli insulti con ogni parolaccia razzista che si può immaginare”, oggi, al college, all'University of Nebraska-Lincoln, può guardare negli occhi i coetanei e contrastare qualsiasi sguardo, risolino e bisbiglio di scherno e disapprovazione alla sua mise. Nulla può contro la vigliaccheria dei killer da tastiera dei social network. Ma lei insiste, convinta delle proprie ragioni: “Anche se me ne dicono di tutte, anche se a parole vorrebbero escludermi dallo sport, anche se ...