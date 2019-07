Conte “il nuovo Monti” | Mieli e il Cavalier Gambacorta

Milan - Giampaolo si presenta con una stoccata a Conte : “il mio slogan è testa alta e giocare a calcio. Sul mercato voglio…” : Marco Giampaolo risponde alla domande dei media nella conferenza stampa di presentazione in qualità di nuovo allenatore del Milan. Qualità al potere, una frecciatina a Conte e la ricerca dei risultati attraverso il bel gioco Napoli escluso, le big del campionato di Serie A hanno cambiato il proprio allenatore rispetto alla scorsa stagione. Negli ultimi giorni si sono dunque susseguite le conferenze stampa di presentazione dei nuovi tecnici ...

Berlusconi a 360° - da Conte a Giampaolo - da Totti ad Allegri : “Il Milan ha scelto l’allenatore anche grazie ai miei consigli” : L’ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, a margine della presentazione del nuovo libro di Arrigo Sacchi, ha detto la sua su vari argomenti, a partire dall’addio di Totti alla Roma: “Non posso entrare in casa d’altri e non conosco abbastanza la situazione Totti-Roma e Roma-Totti per poter dare qualunque giudizio”. Berlusconi ha parlato anche di Giampaolo, facendo però riferimento ad un altro allenatore che ...

Giuseppe Conte all’Ue : “Il primato della finanza non offre chances di crescita all’Europa” : Giuseppe Conte, tenta di placare l'agitazione mediatica riguardo alla risposta che l'Italia deve ancora inviare a Bruxelles. "Che arrivi un giorno prima o un giorno dopo non cambia molto. In realtà si tratta di un messaggio politico alla nuova legislatura europea, che posso anticipare: il primato della finanza non offre chances di crescita all’Europa", afferma il presidente del Consiglio.Continua a leggere

Sci alpino - Christof Innerhofer : “Il ginocchio reagisce alle cure - sono Contento. Voglio tornare sugli sci in estate” : E’ un Christof Innerhofer determinato, quello che sta svolgendo la riabilitazione seguita all’intervento chirurgico al legamento crociato del ginocchio sinistro, fratturato durante i campionati italiani a Cortina. Il trentaquattrenne di Gais si è espresso con parole positive al sito della FISI in merito ai propri tempi di recupero. Queste le parole del Campione del Mondo in Super-G nel 2011: “sono contento di come stanno ...

Cantieri - l’appello di Conte alla Lega : “Il super-emendamento rischia di creare il caos. Il tempo è poco - mi raccomando” : “Il super-emendamento rischia di creare il caos”: così il premier Giuseppe Conte, al suo arrivo a Torino per la bilateriale tra Italia e la Commissione europea per delineare nuove misure contro l’inquinamento dell’aria in merito all’emendamento della Lega sul Codice degli Appalti. E conclude con un appello alla Lega: “Faccio un appello alla Lega: il tempo è poco, mi raccomando”. ...

Antonio Conte nuovo allenatore dell’Inter - la reazione di Materazzi : “il passato non si cancella - ma…” : La reazione di Marco Materazzi dopo l’ufficialità di Antonio Conte nuovo allenatore dell’Inter Antonio Conte è il nuovo allenatore dell’Inter: questa mattina, alle prime luci dell’alba, è stata annunciato ufficialmente l’ingaggio del tecnico italiano da parte del club nerazzurro. Diverse le reazioni dopo l’annuncio: i tifosi della Juventus hanno lanciato una petizione per cacciare dallo Stadium la stella ...

I Cinque Stelle a Salvini : “Ok alla flat tax in deficit”. Conte : “Il progetto non è ancora a Palazzo Chigi” : «L’Italia è fuori dalla recessione, l’economia non arranca». È il messaggio che il premier Giuseppe Conte invia alla Commissione Europea. Oggi è attesa la risposta di Roma alla lettera della Commissione Ue. I principi della missiva sono stati discussi nel vertice che il ministro Tria ha avuto con gli `sherpa´ economici del partito di via Bellerio e...

Cattelan apre la busta - Conte allenatore del Bayern Monaco : “Il veggente lascialo fare a qualcun altro” : Aperta la busta. No, non siamo a “C’è Posta per te“, ma a “E poi c’è Cattelan“. Lo scorso aprile, ospite del programma condotto da Cattelan, tifoso nerazzurro, c’era Antonio Conte. Che si è prestato a un simpatico giochetto: con la complicità del tecnico, il conduttore avrebbe dovuto individuare la prossima destinazione dell’ex Ct. Otto carte nel mazzo, ciascuna per ogni squadra accostata ...