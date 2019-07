Consigliere Vercelli:"Non sono omofobo"

"None non intendevo assolutamente offendere nessuno. Se l'ho fatto, chiedo scusa". Così Giuseppe Cannata,il vicepresidente del Consiglio comunale dinella bufera per le sue affermazioni su Facebook contro i gay. "un medico, ho sempre aiutato tutti e ho tanti amici omosessuali che stimo e a cui voglio bene", aggiunge Cannata, annunciando che si autosospenderà dal gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale per chiarire la vicenda.(Di lunedì 22 luglio 2019)