Condannati gli anarchici per la bomba di Firenze

Bomba Firenze - Condannati gli anarchici : Sono stati condananti a pene fino a 9 anni e 10 mesi gli anarchici accusati di aver posizionato l'ordigno che, il giorno di Capodanno del 2017, davanti a una libreria ritenuta vicina a Casapound, a Firenze, causò il grave ferimento dell'artificiere della polizia Mario Vece. Il tribunale di Firenze ha inoltre inflitto condanne a pene minori per altri imputati. Dei 39 indagati iniziali, erano state richieste condanne, a vario titolo, per 28 ...

Genitori Condannati! Costringevano i figli a fare sex di gruppo : La coppia ha costretto i minori a compiere atti sessuali fin dalla loro tenerissima età. I due piccoli, entrambi disabili psichici, sarebbero stati indotti a compiere e subire atti sessuali, ad assistere ai rapporti dei Genitori e in alcune occasioni perfino coinvolti attivamente negli stessi. L'uomo si trova agli arresti domiciliari, la donna è libera. I due sono stati ritenuti responsabili di violenza sessuale pluriaggravata e ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi : torturarono 15enne - Condannati 4 minorenni - 3 luglio - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Varese, condannati i quattro minorenni che sequestrarono e torturarono un 15enne un anno fa., 3 luglio 2019,

Bologna - erano stati Condannati in primo grado per istigazione al suicidio della figlia 16enne : genitori assolti in Appello : erano stati condannati in primo grado a tre anni e quattro mesi di reclusione con l’accusa di maltrattamenti e istigazione al suicidio nei confronti della figlia 16enne. Mercoledì, la Corte d’Assise di Bologna ha assolto Roberto Raffoni e Rosita Cenni, padre e madre di Rosita Raffoni che cinque anni fa si uccise lanciandosi dal tetto della sua scuola a Forlì, dopo aver lasciato in lettera e in video accuse fortissime nei confronti ...

Rifiutarono la chemio per la figlia malata - genitori Condannati : Rifiutarono la chemio per la figlia malata, genitori condannati La ragazza si era ammalata ancora minorenne e morì nel 2016. Il padre e la madre avevano optato per il metodo Hamer, trattando la malattia solo con vitamine e cortisone. Per i due pena di 2 anni ciascuno per omicidio colposo, aggravato dalla prevedibilità ...

Strage di Viareggio - gli ex vertici di Ferrovie Condannati pure in Appello. Sette anni per l’ex ad Mauro Moretti : Sette anni di carcere per la Strage di Viareggio. Anche in secondo grado. È la condanna emessa dalla corte d’Appello di Firenze per Mauro Moretti, l”ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e di Rete ferroviaria italiano. Il manager, che non era in aula, era imputato di disastro, omicidio plurimo colposo, lesioni colpose, incendio. L’11 febbraio era comparso in udienza per rinunciare alla prescrizione. Insieme a Moretti, i ...

Asportano un rene sano al paziente : Condannati due urologi e la radiologa che sbagliò il referto : Sono stati condannati i tre medici ritenuti responsabili dell’asportazione del rene sano di un uomo in un intervento chirurgico che si è svolto nel 2016. Al paziente è stata riconosciuta una provvisionale di 600mila euro, più altri 100mila euro a testa per la moglie e i due figli. La vittima aveva chiesto all’Asl un risarcimento di 1.800.000 euro, ma l’azienda aveva offerta una cifra tra i 600.000 e i 750.000 euro. Ma ...

Spese pazze Liguria - ecco perché Edoardo Rixi e gli altri sono stati Condannati in base alla legge Severino : Nonostante le contestazioni di falso per i rendiconti presentati nel 2010 siano state prescritte, le pene per il processo sulle Spese pazze dei consiglieri regionali della Liguria, non sono scese sotto i 2 anni 8 mesi. Il motivo è stato spiegato in una nota del Tribunale di Genova: ovvero con l’applicazione della legge Severino. Il momento della consumazione del reato, ovvero il peculato, ha coinciso nell’interpretazione dei giudici ...

Spese pazze Liguria - non solo Edoardo Rixi : ecco tutti i Condannati (e gli assolti) nel processo per peculato : Non c’è solo Edoardo Rixi, ormai ex viceministro, tra gli imputati del processo per peculato sulle cosiddette Spese pazze. I giudici della II sezione del Tribunale di Genova ha inflitto pene ad altri 18 imputati tra attuali e ex consiglieri regionali liguri. Per quasi tutti le condanne sono state superiori a quelle chieste dal pm. In tutto sono stati inflitti 51 anni di reclusione, otto misure di interdizione perpetua dai pubblici uffici e ...