Con l’«America first» di Trump la Cina ha ridotto gli investimenti negli Usa del 90%

Tensione Cina-Usa - l’arma segreta in mano a Pechino sono i medicinali : Controllano il 40% dei principi attivi dei farmaci americani : Dimenticate semiconduttori, chipset, terre rare e intelligenza artificiale. La vera guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti potrebbe disputarsi tra gli scaffali di ospedali, supermercati e farmacie. Ne è convinta Rosemary Gibson, senior advisor di Hasting Center, istituto per la ricerca bioetica, nonché autrice di China Rx: Exposing the Risks of America’s Dependence on China for Medicine. Secondo quanto spiega Gibson in un articolo comparso ...

Così il mondo Conservatore americano cerca una legittimità a “send her back” : Roma. “send her back”, mandatela a casa sua, cantava la folla, “send her back”, le ultime tre parole che danno il ritmo al trumpismo, dopo il “lock her up” degli inizi, rivolto a Hillary Clinton (imprigionatela), e il grande classico, “build the wall”, fate il muro, il mantra per tutte le stagioni.

American Horror Story 1984 è solo un fake? Una serie di x insospettisCono i fan : Il silenzio e poi? Una serie di video che tutti hanno accolto come una presentazione ufficiale del cast di American Horror Story 1984, ma se così non fosse? In molti hanno notato che i protagonisti del nuovo capitolo della serie antologica FX hanno sfilato davanti ad una telecamera mostrandosi e voltandosi come una sorta di sfilata. Fin qui tutto normale o, almeno, in linea con quello a cui Ryan Murphy ci ha abituati anche in passato ma questa ...

Tiziano Ferro si è sposato Con Victor Allen : “Il matrimonio è una cosa sConvolgente”. Ecco chi è il suo compagno americano : Imprenditore ed ex consulente della Warner Bros, 54 anni, originario di Los Angeles, negli Stati Uniti: è questo l’identikit di Victor Allen, il nuovo “marito” di Tiziano Ferro, 39 anni. I due stanno insieme da tre anni e, dopo le nozze segrete celebrate proprio a Los Angeles il 25 giugno scorso, sabato 13 luglio hanno ufficializzato la loro unione anche in Italia, con un matrimonio blindatissimo (tanto che si è saputo solo a ...

Tesillo minacciato di morte dopo il rigore sbagliato in Copa America - il racConto del difensore : “i miei figli non possono nemmeno andare al parco” : Tesillo racconta i terribili giorni dopo l’eliminazione della Colombia dalla Copa America: il racconto del difensore colombiano dopo il rigore sbagliato e le minacce di morte Giornate terribili, quelle dopo l’eliminazione della sua Colombia dalla Copa America, per Tesillo, colpevole di aver sbagliato un clamoroso rigore, fondamentale per la ‘salvezza’ della sua squadra. Il calciatore colombiano ha ricevuto ...

Tesillo minacciato di morte dopo il rigore sbagliato in Copa America - il racConto del difensore : “i miei figli non possono manco andare al parco” : Tesillo racconta i terribili giorni dopo l’eliminazione della Colombia dalla Copa America: il racconto del difensore colombiano dopo il rigore sbagliato e le minacce di morte Giornate terribili, quelle dopo l’eliminazione della sua Colombia dalla Copa America, per Tesillo, colpevole di aver sbagliato un clamoroso rigore, fondamentale per la ‘salvezza’ della sua squadra. Il calciatore colombiano ha ricevuto ...

Ginnastica artistica - US Classic 2019 : le americane si lanciano verso i Mondiali - Simone Biles all’attacco Con Hurd e tante big : Mancano meno di tre mesi ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che andranno in scena a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre, la rassegna iridata qualificherà alle Olimpiadi di Tokyo e tutte le Nazionali si stanno preparando in vista dell’appuntamento più importanti dell’anno. La marcia di avvicinamento all’evento in terra tedesca incomincerà nel weekend del 20-21 luglio, le prime a scendere in pedana saranno le ...

American Horror Story : 1984 - Confermato il cast Con un nuovo teaser (VIDEO) : American Horror Story: 1984, Ryan Murphy conferma il cast della serie con un nuovo teaser. (VIDEO)Anni ottanta ne abbiamo? Come spesso accade per le notizie dedicate alle serie del suo mondo televisivo, Ryan Murphy ha pubblicato su Instagram un primo teaser della nona stagione di American Horror Story, nella serie di video pubblicati vediamo per la prima volta l’intero cast di AHS: 1984.“Per celebrare il primo giorno di riprese della ...

Creta - biologa americana scomparsa durante un Convegno : ritrovata morta in un bunker : Nessuno aveva più sue notizie dal pomeriggio del 2 luglio, quando era uscita dalla sua camera per recarsi a correre all’aperto, come era abituata a fare quotidianamente. La biologa americana Suzanne Eaton sembrava essere scomparsa nel nulla, mentre si trovava a Creta per un convegno internazionale. Le ricerche sono continuate per parecchi giorni, fino a quando il suo cadavere è stato ritrovato in un bunker utilizzato dai nazisti durante l’ultimo ...

LIVE Serena Williams-Strycova - Semifinale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-1 6-2 - dominio dell’americana e 11esima finale Conquistata a Londra! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.04 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata. 17.03 Serena Williams schianta 6-1 6-2 Barbora Strycova in meno di un’ora e 11esima finale di Wimbledon conquistata! L’americana sabato inseguirà l’ottavo successo londinese e il 24esimo Slam al pari di Margaret Court. Contro, ci sarà l’esordiente Simona Halep che finalmente ha conquistato anche un ...

LIVE Serena Williams-Strycova - Semifinale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-1 6-2 - dominio dell’americana e 11esima finale Conquistata a Londra! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-2 Serena WILLIAMS SCHIANTA STRYCOVA E CONQUISTA LA 11esima finale WILLIAMS! 40-30 Match point di Williams che mette alle corde la povera Strycova. 30-30 Ace centrale di Williams. 15-30 Strycova attacca sulla seconda di Williams e attacca la rete: passante fuori di molto. 15-15 Suona la carica Serena con il servizio. 0-15 Grande difesa di Strycova, sulle ginocchia, dopo le due diagonali ...

LIVE Serena Williams-Strycova - Semifinale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-1 - doppio break dell’americana e primo set Conquistato! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.30 Serena Williams conquista il primo parziale per 6 giochi ad 1: dopo un ottimo inizio di Strycova, l’americana ha scatenato tutta la sua potenza e rabbia agonistica per sferrare due break di fila. FINE primo SET 6-1 primo SET WILLIAMS! Ottima prima e parziale conquistato. AD-40 Palla corta pazzesca dell’americana che ottiene il primo set point. 40-40 Annullata anche la terza ...

Il mistero di Suzanne Eaton - la scienziata americana trovata morta in bunker della SeConda Guerra Mondiale : Il corpo di Suzanne Eaton, scienziata americana, è stato ritrovato a Creta in un bunker della Seconda Guerra Mondiale, scrive la BBC. La donna è morta soffocata, ha dichiarato la polizia al network inglese.Eaton - scomparsa il 2 luglio dopo essere uscita per una corsa - è stata ritrovata lunedì da due persone del luogo che stavano esplorando il bunker. La struttura - usata dai Nazisti durante l’occupazione ...

Il presidente di Nintendo of America Conferma : Switch Lite non sostituirà il 3DS : Nintendo da poco ha rivelato Switch Lite, una versione ridisegnata del dispositivo che è stato progettato esplicitamente per essere riprodotto in movimento. A differenza dello Switch principale, non è possibile collegarlo a un televisore per giocare a casa. Potreste pensare che uno Switch solo portatile segnerà la fine di Nintendo 3DS, ma Nintendo non la vede necessariamente in questo modo. La società afferma che non sta terminando il supporto ...