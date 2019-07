Commissione Ue | von der Leyen | All’Italia non ha promesso nulla per essere

Commissione Ue - Ursula von del Leyen : “Vigilerò da vicino sui conti dell’Italia” : La nuova presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, intervistata per la prima volta da 'La Repubblica' e da altri quotidiani europei, ha risposto così a una domanda sulla procedura di infrazione contro l'Italia: "La Commissione che presiederò monitorerà molto da vicino la situazione in Italia".continua a leggere

Ursula von der Leyen - la prima donna al comando della Commissione Europea : È stata confermata alla guida della Commissione Europea con appena nove voti al parlamento di Strasburgo, ma non è tipo da farsi spaventare dai numeri Ursula von der Leyen, madre di 7 figli e prima donna alla presidenza dell’esecutivo comunitario. Ex Ministra della Difesa in Germania ha ottenuto 383 voti favorevoli, appena 9 in più di quelli necessari per l’investitura. I voti contrari sono stati 327, gli astenuti 22 i voti nulli uno soltanto. ...

Commissione Europea : eletta Von der Leyen - i temi del suo discorso : Commissione Europea: eletta Von der Leyen, i temi del suo discorso Con 383 voti a favore, Ursula Von der Leyen è stata nominata Presidente della Commissione Europea. La titolare della Difesa tedesca, membro di spicco della CDU, è la prima donna nella storia a ricoprire tale carica. In linea di massima hanno votato a favore Popolari, Socialisti e Liberali. Contrari i Verdi, anche se la neoeletta presidentessa continua a sperare di includerli ...

Von der Leyen eletta per un soffio alla Commissione Ue : “L’Europa pronta a combattere per il futuro” : La ministra tedesca Ursula von der Leyen, designata dai Ventotto a succedere a Jean-Claude Juncker, e' stata eletta dal Parlamento europeo presidente della Commissione europea ma con soli 383 voti a favore a fronte della maggioranza necessaria prevista di 374 voti. Quindi per soli 9 voti. I contrari sono stati 327. L'annuncio ufficiale è stato fatto dal presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Il numero di votanti e' stato di 733 con ...

Von der Leyen - le tappe verso la nuova Commissione : totonomi e possibili riconferme : La presidente della Commissione europea è stata eletta, ma per arrivare al completo rinnovo delle principali cariche nelle istituzioni europee sono tanti gli step da affrontare. In più l’insediamento della nuova Commissione potrebbe slittare anche all’inizio del 2020 nel caso in cui il Parlamento bocciasse uno o più candidati. Entro le prossime settimane i governi dei Paesi che ancora mancano all’appello dovranno presentare i loro candidati per ...

Commissione Ue - Ursula von der Leyen eletta per soli 9 voti. Salvini attacca : “Gravissimo asse Renzi-5 Stelle” : Ursula von der Leyen è la nuova presidentessa della Commissione europea, la prima a ricoprire questo incarico. È stata eletta ma con soli 383 voti a favore a fronte della maggioranza necessaria prevista di 374. Quindi per soli 9 voti. I contrari sono stati 327 con 75 franchi tiratori all’interno della sua stessa maggioranza. “Mi sento molto onorata, sono sopraffatta, la fiducia che riponete in me la riponete nell’Europa, un’Europa ...

Commissione Ue - Ursula von der Leyen : “Lavorerò con i partiti pro-europei per un’Europa più forte” : Alla conferenza stampa subito dopo il voto del Parlamento di Strasburgo Ursula von der Leyen ha detto: "Nella democrazia la maggioranza è la maggioranza". Il primo tweet della neopresidente von der Leyen è un 'grazie' tradotto in 20 lingue dell'Unione europea. Conte: "Potrà contare sul governo italiano".Continua a leggere