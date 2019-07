Come prevenire il più aggressivo tumore della pelle | il melanoma | per riconoscerlo “c’è

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2019) Ogni anno in Italia più di 1.000 pazienti colpiti dapotrebbero beneficiare di un trattamento “precoce” con i farmaci immuno-oncologici, subito dopo l’intervento chirurgico, la cosiddetta terapia adiuvante. Una strategia precauzionale, che mira ad anticipare nei pazienti in stadio III e IV completamente resecati l’uso di quest’arma terapeutica, perla recidiva delo lo sviluppo di metastasi a distanza. Per indirizzare correttamente il paziente a questa terapia innovativa, diventa decisiva la collaborazione multidisciplinare fra oncologi e dermatologi. La partnership è siglata oggi a Milano, in un incontro di approfondimento con i giornalisti sulle nuove prospettive di cura del più, promosso da Bristol-Myers Squibb. “Nel 2018, in Italia, ilha fatto registrare 13.700 nuovi casi1 – spiega la prof.ssa Paola Queirolo, ...

AIRC_it : Circolano molte informazioni su come si possono prevenire o curare le malattie: in TV, sui giornali o nel passaparo… - SalvaUnAmico : [22.07-12:30] Come prevenire l’abbandono di #animali #SalvaUnAmico - TERZA PARTE - progetto monitorato da… - SalvaUnAmico : [22.07-11:30] Come prevenire l’abbandono di #animali #SalvaUnAmico - SECONDA PARTE - progetto monitorato da… -