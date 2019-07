Come indossare il cappello di paglia | idee di look

Come indossare la camicia d’estate : La camicia è un grande classico, sapete che per me è davvero irrinunciabile, anzi, ci costruirei sopra tutto il guardaroba. Detto questo, anche d’estate è un capo che possiamo indossare tranquillamente e in molti modi differenti. Ecco qui qualche idea per voi. camicia Marques’Almeida, jeans J brand, sandali Reike Nen, borsa Chloé, occhiali Moschino Eyewear, anello Mikiko Come indossare la camicia d’estate: rovescia L’avreste ...

Matrimonio - cosa e Come indossare se siete tra gli invitati del grande giorno : Andare a un Matrimonio suscita sempre una serie di domande e dubbi sulla mise giusta da indossare. Dopo aver dato preziosi suggerimenti allo sposo e ai testimoni, eccoci infine a occuparci del look per gli invitati. Il periodo delle cerimonie è decisamente entrato nel vivo e, tra un impegno e l’altro, capita di frequente di ritrovarsi a una settimana dal Matrimonio a cui dovete prendere parte e non avere la più pallida idea di ...