Come fa Kim Jong-un ad avere delle Mercedes?

Fonte : ilpost

(Di lunedì 22 luglio 2019) In teoria non potrebbe per viasanzioni internazionali, ma ne ha appena acquistate di nuove: il New York Times ha ricostruito

lovpark13 : Ci rendiamo conto che al mondo esiste Kim Namjoon ed è unico al mondo insomma come lui NESSUNO - rayofseokjin : @amygdaloideumx Kim Seokjin va in giro collezionando stan come si permette - jisooyah_kim : @Cicixa Ah perché una che guida le navi anche al Polo Nord e che è stata abbandonata su una nave per settimane e po… -