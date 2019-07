Che risate | Baby George!

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 22 luglio 2019) Bbay George compie 6 anni. Le nuove foto per festeggiarloBbay George compie 6 anni. Le nuove foto per festeggiarloBbay George compie 6 anni. Le nuove foto per festeggiarloÈ diventato famoso per le espressioni buffe e i bronci in pubblico, ma quando dall’altra parte dell’0biettivo c’è mamma Kate Middleton, George di Cambridge è capace anche di grandi sorrisi. Lo dimostrano le foto diffuse nella tarda serata di domenica per festeggiare i 6 anni del principino, nato il 22 luglio 2013. Tre immagini bellissime realizzate dalla duchessa che hanno fatto presto il giro del web. Due sono state scattate nei giardini di casa a Kensington Palace, presumibilmente durante gli ultimi mondiali di calcio femminile, fa notare il Daily Mail, eGeorge, sportivo appassionato come papà William, indossa la maglietta della nazionale britannica. Kate lo ha ritratto durante i suoi momenti ...

gretamenchi : Che presa a bene scambiarsi audio interi solo di risate di cuore - alecattelan : Grazie Mattia. Per le risate, i consigli, i messaggi, le persone che mi hai fatto conoscere e le scelte che mi hai aiutato a fare. ?? - stefaniacorbell : RT @maramao9: LE UNICHE RISATE CHE ESIGO VEDERE E SENTIRE SONO QUELLE DEI BAMBINI !!! Vergognoso è il Sig. qui sotto e quel suo ghigno ??… -