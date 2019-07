Che cosa è la nomofobia e come il M5s vuole sconfiggerla

Fonte : agi

(Di lunedì 22 luglio 2019) La paura incontrollata di rimanere sconnessi dalla rete di telefonia mobile, la dipendenza dagli smartphone, l'abuso dei social network. Si tratta di una vera e propria malattia. Si chiama(dall'inglese no-mobile-phone-phobia) e coinvolge soprattutto i ragazzi dai 18 ai 25 anni. Una malattia che i Cinque stelle mirano a debellare. Anche grazie ad una proposta di legge - depositata a Montecitorio, prima firmataria la deputata Vittoria Casa e sostenuta da buona parte del gruppo - in cui si chiede al governo di intervenire per "prevenire e curare" un fenomeno in aumento esponenziale anche in Italia. Visto che ci sono adolescenti che "restano connessi fino a notte inoltrata per chattare e per postare foto, pensieri e stati di animo". Veri e propri "vampiri" che - fanno notare i promotori della legge - "sembrano vivere la propria vita sociale nelle ore notturne, sentendosi poi ...

