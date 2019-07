Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2019)– Sono giorni caldi per quanto riguarda il futuro dell’, grande incertezza in vista della prossima stagione. Considerando le vicende economiche che stanno interessando il gruppo ‘De Cesare’ il club continua a rimanere in vendita, per il momento si sono registrate due manifestazione di interesse con Pec ufficiale, la prima porta la firma dell’avvocato Teodoro Reppucci e sarebbe per conto dell’onorevole irpino Angelo D’Agostino che già in passato tentò di entrare nel club, la seconda dal commercialista Enrico Maria Garau, che dovrebbe rappresentare gli imprenditori sardi, Roberto Felleca e Massimo Nicastro, gli stessi che hanno riportato il Como in Serie C, la conferma sulle trattative è arrivata direttamente dal sindaco Gianluca Festa. “L’interesse per la squadra di calcio c’è – ammette ...

CalcioWeb : Cessione #Avellino, qualcosa si muove... - zona_calcio : Avellino, spuntano i primi investitori: ora la parola ai commissari: Avellino, ecco le prime offerte! Resta incerto… - CuoreCavese : ?? Rubrica ???? #IFattidellaC Caos #Avellino il Gip del tribunale irpino convalida solo il sequestro di una cifra r… -