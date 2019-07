Cesare Cremonini Il pellegrinaggio per Sinisa Mihajlovic diventa un inno a Bologna

Il commovente messaggio di Cesare Cremonini per l’amico malato di leucemia : È di ieri la notizia che ha sconvolto il mondo del calcio. Ma non solo. Perché Sinisa Mihajlovic è una persona conosciuta da tutti. Amata e odiata, acclamata dai tifosi delle sue squadre, fischiata e criticata da quelli avversari. Ma stimata ovunque, proprio per quel suo carattere da guerriero che ha messo in luce anche ieri durante la conferenza stampa più difficile della sua vita. Quella in cui ha annunciato a tutti di avere la ...

Cesare Cremonini : "Per Bologna sono figlio - fratello - amico. La musica deve avere una casa" : Cesare Cremonini non ha mai nascosto l’amore per la sua Bologna, citata più volte nelle canzoni, rimasta la sua base. Ed esibirsi nella propria città fa sempre un certo effetto. Lo ricorda lui stesso in un post apparso su Instagram, un omaggio a Bologna e ai bolognesi.“Un anno fa mi preparavo per il mio primo Renato Dall’Ara”, scrive nella didascalia alla foto che lo ritrae nello stadio, “Ho iniziato a ...

Striscia la Notizia - indiscreto su Cesare Cremonini : "La velina mora a cui ha dato due di picche" : Hai capito, Cesare Cremonini? L'indiscrezione viene rilanciata nelle cosiddette "Chicche di gossip" pubblicate da Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Sul rotocalco, infatti, si legge: "Chi invece è già in vacanza d’amore è Cesare Cremonini, che con la giovane Martina sta veleggiando in

Cesare Cremonini : ferie d’amore e due di picche all’ex velina? Gossip : Cesare Cremonini, vacanze d’amore con Martina e il due di picche dato a un’ex velina: il Gossip sul cantante Fidati di me, io sono un latin lover… E sì Cesare Cremonini è proprio un latin lover. Da quando calca il palcoscenico, quel suo sorriso tenero, quella sua simpatica spontaneità e quel suo modo di fare […] L'articolo Cesare Cremonini: ferie d’amore e due di picche all’ex velina? Gossip proviene da Gossip ...

Manuel Agnelli e Cesare Cremonini cambiano look : la reazione dei fan - : Francesca Galici Manuel Agnelli e Cesare Cremonini stupiscono i fan: il primo si fa crescere la barba, il secondo la rade completamente. Le reazioni sono contrastanti Tempo di cambiamenti per due volti molto noti della musica italiana. Cesare Cremonini e Manuel Agnelli, in modo diverso, hanno dato una svolta ai loro look stupendo i fan. Il cambiamento più radicale è quello messo in atto dal frontman degli Afterhours, che da tempo ...

Cesare Cremonini scherza su Pamela Prati : "Il sole non splenderà più se continuate a parlarne" : Non c'è che dire, il Prati-gate, il Pratiful, o come lo volete chiamare voi, ha conquistato proprio tutti. Da settimane non si fa che parlare d'altro se non dell'intricatissimo caso del finto matrimonio di Pamela Prati con l'inesistene Mark Caltagirone e di tutto il teatrino organizzato dalle sue manager, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. 'Pamela Prati è inseguita dal Fisco ed è stata ...

Cesare Cremonini torna negli stadi e annuncia tour : Dopo lo straordinario debutto del 2018, Cesare Cremonini torna negli stadi. Il cantautore bolognese ha annunciato le città del tour 2020 che lo vedrà protagonista in tutta Italia. Per il momento sono state rese note sette tappe, ma non è escluso che possano aggiungersene altre. Si va da Lignano a Bari, passando per Milano, Torino, Padova, Roma e Firenze. Per dare l'annuncio, Cremonini ha postato un video sulla sua pagina Facebook.

Cesare Cremonini - “50 Special” compie 20 anni (sembra ieri - eh?). E il cantautore bolognese festeggia con un mega tour : Esattamente vent’anni fa, il 27 maggio 1999, usciva la hit “50 Special”, il brano che avrebbe consacrato il successo dei Lunapop e di Cesare Cremonini. E pensare che la canzone è nata, in seguito a una punizione della madre del cantautore. “Era pomeriggio e mentre facevo finta di studiare Platone, in realtà studiavo l’esame patente – ha confessato a Che Tempo Che Fa -, mia madre passava di lì e guardando il libro si è accorta che era ...

Le date del tour di Cesare Cremonini negli stadi con gran finale all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola : Partirà il 21 giugno 2020 il tour di Cesare Cremonini negli stadi. L'artista bolognese festeggia quest'anno 20 anni di carriera, tanti sono quelli trascorsi dall'esordio con i Lunapop. Era il mese di maggio del 1999 ed un giovanissimo Cremonini si apprestava a lanciare la hit 50 Special con quel gruppo fondato sui banchi di scuola. Dal giorno del rilascio di 50 Special, una vera hit generazionale, sono trascorsi 20 anni e Cesare Cremonini ...