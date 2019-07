Catania | schiaffi e spintoni alla madre ottantaquattrenne | arrestato

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 22 luglio 2019) Roberto Chifaricontro l'anzianaper ottenere i soldi necessari per acquistare l'alcool, ma non è l'unico caso di maltrattamenti in famigliacontro la. Un uomo di 47 anni di Riposto, in provincia di, è statoe posto ai domiciliari: è accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione, commessi ai danni della, di 84 anni. Le indagini, coordinate dal pool di magistrati catanesi qualificati sui reati che riguardano la violenza di genere, hanno evidenziato come l'anziana abbia dovuto patire dal gennaio 2019 a oggi ogni sorta di vessazione psicofisica da parte del figlio. L'uomo, dipendente da sostanze alcoliche, vessava giornalmente l'anzianacon violenza e minacce per ottenere il denaro necessario per l'acquisto di bevande alcoliche. Spesso non esitava a minacciarla anche di morte e a sottoporla ...

PrimaStampa_eu : Dramma in Provincia di Catania, schiaffi e violenza sulla madre 84 enne: voleva i soldi - RiccardoMarina2 : A Reggio Calabria dicono:”cazzo stamo nel girone co la Ternana” A Catania dicono:”cazzo stamo nel girone co la Tern… -