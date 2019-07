Catania Incidente in una rampa sopraelevata dell’Asse dei servizi | 1 morto e 7 feriti

Incidente A19 PalermoCatania - scontro tra auto : morte 2 donne - 3 feriti e traffico in tilt : Incidente mortale sulla A19 Palermo-Catania tra Catenanuova e Gerbini, in provincia di Enna: in seguito allo scontro tra 3 auto, ma la dinamica è in via di accertamento, due donne sono morte e altre 3 persone risultano feriti. Eliambulanza sul posto. Disagi al traffico, con la circolazione deviata sulla statale 192 allo svincolo di Catenanuova.