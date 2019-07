Cassazione boccia ricorso | diplomati magistrali fuori dalle graduatorie

Taglio vitalizi : Cassazione boccia ricorso - Di Maio esulta - ma Armaroli promette battaglia : Sembra ormai inevitabile il Taglio ai vitalizi per gli ex parlamentari. La Cassazione ha infatti bocciato il ricorso che Paolo Armaroli aveva presentato, dichiarandolo inammissibile. Il Vicepremier Luigi Di Maio esulta per questa decisione, annunciando che in questo modo saranno risparmiati ben 280 milioni per ogni legislatura. Armaroli però non demorde, e annuncia che continuerà la propria battaglia per cancellare questi tagli. Cassazione: ...

