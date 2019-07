Caso Siri | Arata intercettato Salvini ha chiamato casa nostra

Caso Siri - Arata intercettato : “I politici come banche - li usi e paghi. Nel dl rinnovabili faccio mettere quello che voglio” : “Ci mettiamo mano al 100% al decreto sulle rinnovabili, l’ho fatto bloccare. Facciamo mettere quello che vogliamo“. L’imprenditore Paolo Arata parlava così al figlio Francesco mentre era intercettato dalla Dia di Trapani il 17 maggio 2018. L’ex deputato di Forza Italia ed ex consulente della Lega per l’energia si sentiva “forte della provata disponibilità di Armando Siri“, scrivono gli inquirenti. ...

Caso Siri - Nicastri e Arata confermano ai pm l’intercettazione chiave : “Gli do 30mila euro perché sia chiaro tra di noi” : “Gli do 30mila euro perché sia chiaro tra di noi, io ad Armando Siri, ve lo dico…”. Queste le parole pronunciate dall’imprenditore Paolo Arata, indagato dalla procura di Roma, nell’intercettazione ambientale in cui tira in ballo l’ex sottosegretario alle Infrastrutture, anch’egli finito nel registro degli indagati per l’accusa di corruzione. l’intercettazione risale al settembre del 2018 ed è contenuta negli atti depositati dai ...

Armando Siri di nuovo al fianco di Salvini diventa un Caso. Pd : "M5S ora che fa?" : C’è sempre un caso Siri. Stavolta non è una questione giudiziaria, ma politica. L’ex sottosegretario leghista alle Infrastrutture e ai Trasporti, costretto alle dimissioni dopo una lunga battaglia politica, torna sulla scena al Viminale, durante l’incontro fra Matteo Salvini e oltre 40 parti sociali sui temi economici. Tocca proprio ad Armando Siri illustrare la proposta leghista sulla flat tax. Una presenza ...

Caso Siri - su acquisto palazzina ipotesi autoriciclaggio : E' autoriciclaggio l'ipotesi di reato contestata nell'indagine della Procura di Milano sul Caso dell'acquisto da parte dell'ex sottosegretario leghista Armando Siri di una palazzina a Bresso, nel Milanese, attraverso un mutuo di 585 mila euro acceso con una banca di San Marino. L'inchiesta, coordinata dai pm Sergio Spadaro e Gaetano Ruta e condotta dalla Gdf, e' ancora agli inizi e sarebbe a carico di ignoti, quindi senza indagati. Siri e' ...

Paolo Arata e Vito Nicastri - dei quali si era parlato per il Caso Siri - sono stati arrestati questa mattina : Francesco Paolo Arata – professore e imprenditore genovese di cui si era parlato per via dei suoi rapporti con Armando Siri – e Vito Nicastri, imprenditore siciliano con grossi interessi nel settore eolico, sono stati arrestati questa mattina insieme ai figli