Caso Bibbiano | la difesa del sindaco | Clima di barbarie

Lo scontro politico sul Caso Bibbiano : “Verrà creata una banca dati e nascerà una squadra speciale per la protezione dei minori. Si confronterà con i ministeri, e la commissione parlamentare che verrà istituita, per avere un monitoraggio del percorso dei piccoli affidati. Tutti gli operatori dovranno sentire il fiato sul collo da parte della magistratura che farà i controlli”. È quanto annuncia il ministro della Giustizia, il 5Stelle Alfonso Bonafede dopo l'inchiesta “Angeli e ...

Caso Bibbiano - dopo Laura Pausini si indigna anche Nek : l’artista attacca il Pd : Il Caso Bibbiano sta tenendo banco in tutta Italia, anche tra i vip e i personaggi dello spettacolo. Così, dopo le parole di Laura Pausini , che aveva sollevato una bufera mediatica ed era stata costretta a precisare la natura non politica del suo post, ecco che arriva anche il messaggio di Nek. Un post che nel giro di pochissimi minuti è diventato virale, con migliaia di condivisioni, mi piace e commenti. E che rischia di generare nuove ...

Caso Bibbiano - Bonafede istituisce squadra speciale : “Operatori devono sentire fiato sul collo” : Dopo il Caso del cosiddetto sistema Bibbiano , Il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha annunciato che è istituirà una “ squadra speciale di giustizia per la protezione dei bambini” in modo "che il sistema giustizia possa avere il monitoraggio costante e serratissimo di tutto il percorso dei bambini affidati.Continua a leggere

Caso bambini Bibbiano - fiaccolata per le famiglie coinvolte : indagine estesa a 70 episodi : A Bibbiano (Reggio Emilia) si è svolta una fiaccolata a sostegno dei bimbi strappati alle famiglie coinvolti nell'inchiesta "Angeli e demoni" sul Caso degli affidi illeciti, a cui hanno partecipato mille persone. Intanto, cresce il numero dei casi ricontrollati dai giudici del Tribunale dei minori di Bologna: al momento ne sarebbero 70. Indagate 29 persone, tra cui 3 ex sindaci e o sindaci.Continua a leggere

Caso Bibbiano - Salvini cavalca l'odio social contro il Pd : “Sarò presto a Bibbiano, questi crimini non possono e non devono rimanere impuniti. Che schifo una certa sinistra che fa business sugli immigrati e perfino sui bambini”. Alla fine sulla macchina dell’odio che sta speculando sull’inchiesta Angeli e Demoni – come spiegato in questo articolo di Repubblica – c’è salito anche Matteo Salvini. Non solo: a giudicare dai toni del post con cui il ...