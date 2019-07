Caso Arata e fondi russi | Conte e Di Maio non affondano il colpo

Caso Siri - Di Maio : “Arata ha provato a manipolare la mia nomina a ministro. Fatto gravissimo” : "Sono tranquillo perché il M5S ha bloccato gli emendamenti sull’eolico che voleva quel signore, Arata, forse per conto di Nicastri. Ma se qualcuno ha provato a controllare e sabotare l’azione di M5s al governo vogliamo massima chiarezza": così Luigi Di Maio commenta le ultime novità del Caso Siri.Continua a leggere

Caso Siri - Di Maio : “Arata tentò di manipolare il governo. Gravissimo - pretendo chiarezza” : Dalle intercettazioni si evince che “c’è stato un momento in cui mentre si formava il governo qualcuno come Arata ha dichiarato di volermi controllare nominando un sottosegretario agli Esteri dove si pensava andassi. E’ un fatto Gravissimo. Se qualcuno, esterno al governo, ha provato a manipolare le scelte di governo mi aspetto – e lo chiederò alla magistratura – la massima chiarezza. Se qualcuno ha provato a controllare ...

Caso Siri - Arata intercettato "Salvini ha chiamato casa nostra..." : "Ieri sera c'è stato Armando da noi, Di Maio vuole andare alle attività produttive". Così Paolo Arata, ex parlamentare di Forza Italia indagato per corruzione, parlava con il figlio Francesco il 23 maggio dello scorso anno. Il dialogo compare nell'informativa della Dia di Trapani. "Che... Segui su affaritaliani.it

Caso Siri - Arata intercettato : “I politici come banche - li usi e paghi. Nel dl rinnovabili faccio mettere quello che voglio” : “Ci mettiamo mano al 100% al decreto sulle rinnovabili, l’ho fatto bloccare. Facciamo mettere quello che vogliamo“. L’imprenditore Paolo Arata parlava così al figlio Francesco mentre era intercettato dalla Dia di Trapani il 17 maggio 2018. L’ex deputato di Forza Italia ed ex consulente della Lega per l’energia si sentiva “forte della provata disponibilità di Armando Siri“, scrivono gli inquirenti. ...

Caso Siri - l’intercettazione di Arata : "Gli do 30mila euro" : Nuove indiscrezioni sul Caso che riguarda l’ex sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri. Dagli atti depositati in vista dell’incidente probatorio in programma il 25 luglio, emerge un’intercettazione dell’imprenditore Paolo Arata che sta facendo molto discutere in queste ore. "Gli do 30 mila euro perché sia chiaro tra di noi, io ad Armando Siri, ve lo dico...", la frase incriminata pronunciata da Arata e che risale a settembre del ...

Caso Siri - Nicastri e Arata confermano ai pm l’intercettazione chiave : “Gli do 30mila euro perché sia chiaro tra di noi” : “Gli do 30mila euro perché sia chiaro tra di noi, io ad Armando Siri, ve lo dico…”. Queste le parole pronunciate dall’imprenditore Paolo Arata, indagato dalla procura di Roma, nell’intercettazione ambientale in cui tira in ballo l’ex sottosegretario alle Infrastrutture, anch’egli finito nel registro degli indagati per l’accusa di corruzione. l’intercettazione risale al settembre del 2018 ed è contenuta negli atti depositati dai ...

Caso Arata - Miccichè : la politica oggi è impermeabile : Caso Arata, Miccichè: “La politica oggi è impermeabile Arata e i suoi complici se ne sono andati con le pive nel sacco”

Caso Arata - Nicastri collabora con pm/ Arrestati funzionario regionale e imprenditore : Caso Arata, Nicastri collabora con i magistrati palermitani: nuovo blitz nella notte. Arrestati ex funzionario della Regione Sicilia e un imprenditore.

Caso Arata - il blitz nella notte : arrestati ex funzionario e imprenditore : Francesca Bernasconi Il funzionario avrebbe agevolato una pratica cara ad Arata, in cambio di una mazzetta da 500mila euro Un nuovo blitz della Dia di Trapani ha portato a due nuovi arresti nell'ambito dell'inchiesta sul Caso Arata. Si tratta di un ex funzionario della Regione Sicilia, Giacomo Causarano, e dell'imprenditore milanese Antonello Barbieri. L'accusa è, per il primo, di corruzione e per il secondo di intestazione fittizia ...

Caso Arata - Vito Nicastri parla con i pm : due nuovi arresti per corruzione : L’imprenditore delle energie rinnovabili Vito Nicastri, già arrestato insieme al suo socio Francesco Paolo Arata, ex consulente del Vicepremier Salvini, ha deciso di collaborare coi pm portano alla luce una giro di mazzette tra funzioni della Regione siciliana e imprenditori per avere le autorizzazioni a creare impianti sull'Isola.Continua a leggere

Caso Arata - Nicastri inizia a collaborare : arrestati ex funzionario regionale e imprenditore : Due nuovi arresti nell’inchiesta che ha portato in manette il consulente della Lega Paolo Arata, accusato di essere socio occulto dell’imprenditore dell’eolico Vito Nicastri, ritenuto vicino al latitante di Cosa nostra Matteo Messina Denaro. Si tratta di Giacomo Causarano, ex funzionario dell’assessorato regionale all’Energia, e dell’imprenditore milanese Antonello Barbieri. Causarano, il cui nome era ...