CasaPound denuncia la Raggi | Utenze pagate ad abusivi

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 22 luglio 2019) Luca Sablone La decisione del consigliere Luca Marsella: "La città è allo sbando ed è ora che lasi prenda le sue responsabilità" Virginiaè statata da Luca Marsella, che ha depositato un esposto alla Procura di Roma e alla Corte dei Conti contro la sindaca di Roma. Il consigliere dinel X Municipio, dopo un accesso agli atti, ha fatto sapere di aver scoperto che "il Campidoglio paga lead un immobile occupato ad Ostia". Si tratta dell'ex colonia Vittorio Emanuele, che "versa oggi in condizioni fatiscenti, con evidenti ed ingenti danneggiamenti operati dagli occupanti, in prevalenza immigrati". Nell'esposto si legge inoltre: "Non risultato ispezioni dei vigili del fuoco o degli altri organi competenti e non si ha nessuna evidenza di atti che attesti l'agibilità del posto, che potrebbe essere compromessa da un'occupazione abusiva che dura ...

