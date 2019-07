Caos treni | ritardi tra le 3 e le 4 ore e passeggeri furiosi Trenitalia | rimborso per

Caos treni - Di Maio : attentato allo Stato : 15.22 "Se le ipotesi fossero confermate saremmo davanti a un vero e proprio attentato allo Stato . Un atto a tutti gli effetti sovversivo, che oggi sta danneggiando migliaia di persone e lavoratori". Così Di Maio sull'ipotesi che l'incendio doloso alla cabina di Rovezzano, (Fi), che gestisce i segnali del traffico ferroviario in snodi nazionali di fondamentale interesse,sia Stato un sabotaggio,forse di matrice anarchica. "Non si strumentalizzi ...

Caos treni - Trenitalia annuncia il rimborso integrale dei biglietti : Pina Francone In una nota ufficiale, trenitalia annuncia il rimborso integrale dei biglietti per chi ha dovuto rinunciare al viaggio rimborso integrale per i passeggeri dei treni alta velocità e media-lunga percorrenza che rinunciano al viaggio, in quanto interessati dal blocco del traffico ferroviario, con ritardi e cancellazioni, per i danni provocati dall'incendio causato da un atto doloso a opera di ignoti in corrispondenza della ...