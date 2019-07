Caos treni | l’incendio doloso della cabina e la pista anarchica

Treni cancellati e ritardi - Alta Velocità nel Caos. Cabina a fuoco - anarchici rivendicano : «È bastata una sigaretta» : Treni nel caos sulla tratta Firenze-Roma dall'alba di oggi a causa di un incendio che ha interessato una Cabina elettrica alle porte di Firenze, con ritardi fino a 180 minuti dopo...

Treni nel Caos dopo l'incendio : la pista anarchica è quella prevalente : L’ipotesi più accreditata per il sabotaggio avvenuto stamani ad una cabina elettrica sulla tratta ferroviaria nei pressi della stazione di Rovezzano, sulla linea Roma-Firenze, è un'azione di matrice anarchica attentato Treni Raffaello Binelli ?Url ...

Bomba Firenze - oggi sentenza per 28 anarchici : si indaga su collegamento con Caos treni : Alla base dei disagi che hanno spaccato l'Italia in due per quanto riguarda il trasporto ferroviario ci possa essere una azione dimostrativa da parte di gruppi anarchici collegabile al processo contro le 28 persone ritenute appartenenti alla stessa area anarchica e accusate della Bomba piazzata la notte di Capodanno 2017 e costato il ferimento grave di un artificiere della polizia.Continua a leggere

Caos treni - ecco la cabina andata a fuoco : Firenze, 22 lug. (AdnKronos) – E’ stata una cabina dell’impianto di alimentazione andato a fuoco a Campo di Marte (di cui mostriamo le immagini in esclusiva) a mandare in tilt il traffico ferroviario stamattina nel nodo di Firenze. Si tratta di un atto doloso. L’allarme è scattato dopo la segnalazione di un motorista di un treno merci che ha visto il fumo e sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, Polfer, Digos ...

Treni nel Caos : prima lo stop - poi ritardi di ore e cancellazioni a causa di tre incendi dolosi vicino a Firenze : Disagi dalle 5. Niente viaggio per 25 convogli dell’Alta velocità. Indaga la Digos: c’è la pista anarchica

Tre roghi - Caos treni - Pm : danneggiamenti : 11.41 Sarebbero tre i roghi innescati all'alba nella zona della stazione di Rovezzano a Firenze. E'quanto si apprende da fonti vicine agli inquirenti. Oltre alla cabina elettrica Tav sarebbero stati colpiti anche altri due pozzetti: i Pm indagano per danneggiamenti e non si esclude la matrice anarchica. Pesanti i disagi sulla circolazione, Tav e regionale. Mentre Rfi è al lavoro per ripristinare i cavi elettrici danneggiati, sono stati ...

