Calciomercato Roma | Alderweireld si sbilancia sul futuro

Calciomercato Milan - Zaniolo e Correa nel mirino : difficile arrivare al romanista (RUMORS) : Il futuro di Suso al Milan è molto incerto, poiché l'attaccante spagnolo potrebbe lasciare Milano quest'estate per consentire ai rossoneri di incassare una consistente cifra da reinvestire sul mercato. Secondo Tuttosport, nonostante le parole di stima di Marco Giampaolo, il 25enne di Cadice sarebbe finito nel mirino della Roma. In un primo momento i giallorossi avevano proposto 10 milioni di euro più il cartellino di Gregoire Defrel, offerta ...

Calciomercato Roma - serve un difensore centrale : spunta l’idea Rugani : Calciomercato Roma – La Roma è al lavoro sul mercato per regalare a Fonseca altri rinforzi. La partenza di Manolas è una grossa lacuna da colmare. L’arrivo di Gianluca Mancini copre in parte il problema, ma per numero e per le difficoltà che sta incontrando Fazio, la società cerca un altro profilo in quel ruolo. Resta forte l’interesse per Alderweireld del Tottenham, ma gli inglesi continuano a sparare alto per il ...

Calciomercato Milan - Suso alla Roma : Maldini ‘provoca’ Petrachi e chiede Zaniolo : Seppur con qualche ritardo sulla tabella di marcia prefissata da Marco Giampaolo e dalla dirigenza, prosegue il Calciomercato del Milan. Dopo gli acquisti di Krunic e Theo Hernàndez e l’imminente arrivo di Bennacer, Maldini e Boban lavorano senza sosta anche a qualche cessione. In tal senso, il principale indiziato a lasciare i rossoneri in questa sessione di mercato è Suso. Le caratteristiche dell’esterno spagnolo non si adattano ...

Calciomercato domenica 21 luglio : Cancelo verso il City. Milan-Modric - si può. Roma forte su Higuain. Cagliari-Nandez - ci siamo : Calciomercato 21 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi domenica 21 luglio. JUVENTUS– Dopo il capitolo acquisti, i bianconeri dovranno valutare attentamente il capitolo cessioni. Cancelo viaggia spedito verso il Manchester City, i bianconeri potrebbero incassare circa 60 milioni di euro. verso l’addio anche Higuain e Mandzukic. INTER– Lukaku resta il primo obiettivo del mercato […] L'articolo Calciomercato domenica 21 ...

Calciomercato Roma News/ Non si molla Suso - Fonseca insiste! - ultime notizie - : Calciomercato Roma News, Fonseca vuole Suso ma costa tanto: Fonseca lo vuole a tutti i costi, ultime notizie sabato 20 luglio 2019,

Calciomercato – Le bombe della notte - Roma su Suso : la richiesta del Milan - doppia cessione per la Juventus? : Calciomercato – Il Calciomercato non dorme mai. Arrivano notizie anche in tarda serata. A fare il punto è Sky Sport nella trasmissione “Calciomercato – L’originale”. La Roma, dopo le operazioni Mancini e Veretout delle ultime ore, è tornata su un vecchio pallino: Suso. Lo spagnolo del Milan non è più considerato tra gli incedibili anche se Giampaolo vorrebbe reinventarlo da trequartista. I rossoneri hanno ...

Calciomercato - le ultime trattative : Veretout è a Roma - doppio movimento del Torino - Cristo all’Udinese : ultime ore calde di Calciomercato, ecco tutte le trattative in Serie A e non solo. Colpo importante dell’Udinese, è fatta per l’arrivo dal Real Madrid dello spagnolo Cristo Ramón González Pérez, giovane e talentuoso attaccante, il calciatore ha firmato un contratto di 5 anni, è reduce da 32 gol nelle ultime due stagioni disputate nel Real Madrid Castilla. Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver prolungato il ...

Calciomercato Roma NEWS/ Due nomi in caso di partenza di Florenzi - ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, aggiornamenti sulle trattative: Florenzi nel mirino del Tottenham, due alternative., ultime notizie venerdì 19 luglio,

Calciomercato Juventus - Higuain : la Roma avrebbe convinto i bianconeri ma non il Pipita : Il Calciomercato della Juventus ruota per buona parte intorno a Gonzalo Higuain. Solo l’uscita del Pipita insieme a quella di uno tra Mandzukic e Kean potrebbe sbloccare l’arrivo di Icardi. L’argentino è tra i cedibili e nelle ultime ore sarebbero stati fatti passi avanti tra la Vecchia Signora e la Roma: l’accordo tra i due club sarebbe stato trovato, ma il giocatore ancora tentenna e per ora non sembra propenso a vestirsi di ...

Calciomercato Roma - è il giorno di Veretout : Higuain fa l’occhiolino : Calciomercato Roma- Il club giallorosso si prepara ad abbracciare Veretout, il quale svolgere oggi le visite mediche con il club capitolino prima dell’annuncio ufficiale. Il centrocampista rappresenterà il primo rinforzo in mezzo al campo per Fonseca. Occhio anche al capitolo Higuain. L’attaccante argentino sarebbe pronto a strizzare l’occhio alla Roma. Il Pipita, chiuso dalla forte […] L'articolo Calciomercato Roma, è il ...

Calciomercato venerdì 19 luglio : Higuain apre alla Roma. Lukaku-Dzeko - Conte perplesso : Calciomercato 19 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 18 luglio. JUVENTUS– Presentato ufficialmente De Ligt. Il centrale olandese, intervenuto in conferenza stampa ha spiegato il motivo della sua scelta. Occhio anche al futuro di Perin. Il portiere dovrà stare fermo per 4 mesi, farà ritorno a Torino prima del passaggio al Benfica nel […] L'articolo Calciomercato venerdì 19 luglio: Higuain apre alla Roma. Lukaku-Dzeko, ...

Calciomercato Roma NEWS/ Veretout - domani visite mediche - Higuain... - ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, aggiornamenti sulle trattative: Veretout alle visite mediche sabato, Higuain non è convinto..., ultime notizie venerdì 19 luglio,

Calciomercato Roma – Trovato l’accordo con la Fiorentina : Veretout in giallorosso - i dettagli : Veretout-Roma: è fatta! Trovato l’accordo con la Fiorentina: i dettagli della trattativa Roma e Fiorentina hanno finalmente Trovato l’accordo per Veretout: il centrocampista francese diventerà un calciatore giallorosso. Il club capitolino dovrà alla squadra viola ben 17 milioni più 2 di bonus: dopo che Veretout effettuerà le visite mediche, la Roma pagherà la Fiorentina con la formula del prestito oneroso da un milione e ...

Calciomercato Roma news/ Veretout - ci siamo! Florenzi in Premier? - Ultime notizie - : Calciomercato Roma news, Ultime notizie giovedì 18 luglio: Veretout, un affare ormai ai dettagli, manca l'annuncio. Florenzi al Tottenham.