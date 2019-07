Calciomercato Napoli | il presidente del Lille | “Pépé e Leao pronti ad andare via”

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2019) Ilpuò contare in squadra su calciatori di grande talento e che sembrano destinati verso altri lidi, è il caso principalmente di Nicolas Pépé e Rafael, entrambi sono finiti nel mirino delma non solo, anche tanti altri club seguono le vicende dei due calciatori. Arrivano importanti dichiarazioni da parte di Gerard Lopez,delche in un’intervista a “La Voix du Nord” sembra quasi rassegnato a perdere i suoi campioni: “Pepe’ potevavia gia’ un’estate fa, ha grandi offerte e ci sono club importanti su di lui per cui penso che andra’ via anche se nel calcio non si sa mai – le parole di Lopez – Anche perabbiamo offerte importanti, dobbiamo parlare col giocatore: in fatto di ingaggi, appena si fanno avanti le big, non possiamo piu’ competere”., le ...

