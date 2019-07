Calciomercato Milan – Visite mediche per Bennacer | oggi la firma col club rossonero

Calciomercato lunedì 22 luglio : Inter - accelerata Lukaku. Milan - Correa più Demiral. Juve - Higuain resta? : Calciomercato 22 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi lunedì 22 luglio. Inter– Dopo la sfuriata targata Antonio Conte, i nerazzurri sarebbero pronti ad immergersi totalmente sul fronte mercato. Lukaku resta il primo obiettivo di Antonio Conte e il giocatore sarebbe pronto ad aprire concretamente al suo trasferimento in nerazzurro. 85 milioni la richiesta dello […] L'articolo Calciomercato lunedì 22 luglio: Inter, accelerata ...

Calciomercato Milan - Zaniolo e Correa nel mirino : difficile arrivare al romanista (RUMORS) : Il futuro di Suso al Milan è molto incerto, poiché l'attaccante spagnolo potrebbe lasciare Milano quest'estate per consentire ai rossoneri di incassare una consistente cifra da reinvestire sul mercato. Secondo Tuttosport, nonostante le parole di stima di Marco Giampaolo, il 25enne di Cadice sarebbe finito nel mirino della Roma. In un primo momento i giallorossi avevano proposto 10 milioni di euro più il cartellino di Gregoire Defrel, offerta ...

Calciomercato Milan News/ Correa e Depay i nomi più gettonati - ultime notizie - : Calciomercato Milan News, aggiornamenti e ultime notizie: Correa in arrivo? ci vuole l'accordo con l'Atletico Madrid. Andrè Silva è stato ceduto al Monaco.

Calciomercato - le notizie del giorno : Andrè Silva lascia il Milan - rinnovo in casa United : David De Gea rinnoverà con il Manchester United fino al 2025. Lo scrive oggi il quotidiano britannico ‘Telegraph’ secondo cui il prolungamento del contratto sarà ufficializzato dopo la tournée dell’Icc. Il portiere spagnolo difenderà la porta dei Red Devils per altre sei stagioni, diventando il portiere più pagato al mondo, con 21 milioni l’anno per un totale di 130 milioni. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sembrava potesse essere il partner ...

Calciomercato Milan – Trovato l’accordo con il Monaco per Andrè Silva : ecco i dettagli : Il Milan ha Trovato l’accordo con il Monaco per la cessione di Andrè Silva: l’attaccante portoghese ha già lasciato il ritiro rossonero Andrè Silva al Monaco, manca solo l’ufficialità. Nelle ultime ore, stando a quanto riporta ‘GianlucaDiMarzio.com’, il Milan avrebbe Trovato l’accordo con il club monegasco per la cessione dell’attaccante portoghese. Amore mai sbocciato fra l’ex Porto e i ...

Calciomercato Milan - André Silva lascia tournée : andrà al Monaco : Sembrava potesse essere il partner d’attacco ideale di Piatek nel nuovo Milan di Giampaolo. Ma André Silva non proseguirà la sua avventura in rossonero. Il portoghese ha lasciato il ritiro di Boston per tornare in Europa dove nelle prossime ore firmerà un contratto con il Monaco. L’attaccante ha salutato la squadra e alle 4 di questa notte (22 ore locali) ha preso l’aereo per rientrare a Milano. L’operazione porterà ...

Calciomercato Milan - Suso alla Roma : Maldini ‘provoca’ Petrachi e chiede Zaniolo : Seppur con qualche ritardo sulla tabella di marcia prefissata da Marco Giampaolo e dalla dirigenza, prosegue il Calciomercato del Milan. Dopo gli acquisti di Krunic e Theo Hernàndez e l’imminente arrivo di Bennacer, Maldini e Boban lavorano senza sosta anche a qualche cessione. In tal senso, il principale indiziato a lasciare i rossoneri in questa sessione di mercato è Suso. Le caratteristiche dell’esterno spagnolo non si adattano ...

Calciomercato domenica 21 luglio : Cancelo verso il City. Milan-Modric - si può. Roma forte su Higuain. Cagliari-Nandez - ci siamo : Calciomercato 21 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi domenica 21 luglio. JUVENTUS– Dopo il capitolo acquisti, i bianconeri dovranno valutare attentamente il capitolo cessioni. Cancelo viaggia spedito verso il Manchester City, i bianconeri potrebbero incassare circa 60 milioni di euro. verso l’addio anche Higuain e Mandzukic. INTER– Lukaku resta il primo obiettivo del mercato […] L'articolo Calciomercato domenica 21 ...

Calciomercato - le notizie del giorno : il nuovo Milan - il colloquio tra Pogba e Conte - le altre trattative : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Tante le notizie che si sono susseguite oggi, tra ufficialità, indiscrezioni e rumors. Ecco le più importanti. IL nuovo Milan DI GIAMPAOLO – Il mercato del Milan non è ancora decollato ma la dirigenza è al lavoro per chiudere importanti trattative e nelle ultime ore sono stati effettuati passi in avanti molto importanti per costruire una squadra in grado di ...

Calciomercato – Le bombe della notte - Roma su Suso : la richiesta del Milan - doppia cessione per la Juventus? : Calciomercato – Il Calciomercato non dorme mai. Arrivano notizie anche in tarda serata. A fare il punto è Sky Sport nella trasmissione “Calciomercato – L’originale”. La Roma, dopo le operazioni Mancini e Veretout delle ultime ore, è tornata su un vecchio pallino: Suso. Lo spagnolo del Milan non è più considerato tra gli incedibili anche se Giampaolo vorrebbe reinventarlo da trequartista. I rossoneri hanno ...

Calciomercato Milan - si continua a lavorare per Demiral : intensificati i contatti con la Juventus : Il club rossonero non ha intenzione di mollare la presa per Demiral, nuovi contatti oggi con la Juventus per capire la fattibilità dell’operazione Il Milan non molla Demiral, il difensore della Juventus è stato individuato come obiettivo principale da Giampaolo per rinforzare la propria retroguardia. Nel pomeriggio di oggi le due società hanno intensificato i colloqui, per valutare la reale fattibilità dell’operazione. Il ...

Calciomercato Milan : Correa e Pomykal sono nomi caldi - mentre per la difesa spunta Hoedt : Durante lo trasmissione 'Calciomercato - L'originale' in onda su Sky Sport, il giornalista Gianluca Di Marzio ha lanciato una indiscrezione di mercato, rivelando che il Milan sarebbe in trattativa per acquistare Angel Correa dall'Atletico Madrid. I rossoneri sono stati accostati con diversi giocatori quest'estate, ma non era mai stato menzionato un interessamento per l'argentino. Di Marzio sostiene che la squadra spagnola stia chiedendo 50-55 ...

Calciomercato Milan - parte la rivoluzione in attacco : via André Silva e Cutrone per un asso dell’Atletico : Il club rossonero ha intenzione di cedere sia André Silva che Cutrone per provare ad arrivare ad Angel Correa dell’Atletico Madrid E’ partita la rivoluzione in attacco, il Milan infatti ha cominciato a tessere la tela per ridisegnare il proprio reparto offensivo. Il nuovo obiettivo è Angel Correa, giocatore dell’Atletico Madrid che può ricoprire sia il ruolo di seconda punta che quello di esterno. PRESSINPHOTO/LaPresse La ...

Calciomercato - le ultime trattative : il Milan su Angel Correa - mosse di Hellas - Genoa - Fiorentina e Lecce : Le ultime ore calde di Calciomercato, ecco tutte le trattative in attesa di nuove ufficialità. La Spal è attivissima, nelle ultime ore è andato in scena un incontro con il Sassuolo per Federico Di Francesco, la trattativa è ai dettagli, per l’attacco adesso l’obiettivo è quello di chiudere per Stepinski del Chievo, per la difesa l’obiettivo è Bonifazi, il Sassuolo invece prova a sbloccare l’affare Obiang con il West ...