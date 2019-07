Calcio | risolto il caso Cristiano Ronaldo-Mayorga Cadono le accuse di stupro per il

Fonte : oasport

(Di lunedì 22 luglio 2019) Finalmenteilche aveva sconvolto il mondo dello scorso anno.può tornare a vivere in tranquillità: sono infatti cadute tutte ledopo lo scandalo del presuntoavvenuto in un hotel di Las Vegas nel 2009 ai danni di Kathryn. Oggi la procura di Las Vegas ha reso nota la notizia, assolvendo il portoghese per: “Mancanza di prove chiare sulla base delle informazioni fin qui ricevute per documentare chiaramente uno”. @LasVegasDA Declines to Prosecute 10-year-old Sexual Assault Allegation Against. @ClarkCountyNV pic.twitter.com/XXdc8D9Plk — Clark County DA (@LasVegasDA) July 22, 2019 gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto:barni / ...

PianetaMilan : #Calciomercato @BfcOfficialPage - Tutto risolto per #SkovOlsen: arriverà domani - #calcio @SerieA #SerieATIM… - JuventusNewsUN : ?? Demiral, concesso il visto: proseguirà la tourneè con la Juve ?? Risolto il problema burocratico che non avrebbe… - ItaSportPress : Malcuit, l'agente: 'Lasciare Napoli mai stata un'opzione. Razzismo? Tutto risolto...' - -