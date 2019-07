Cafu sul lastrico e gli altri sportivi che hanno un grosso buco in banca

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 22 luglio 2019)e RonaldihnoGarrinchaZe EliasAndreas BrehmeGeorge BestPaul GascoigneSulley MuntariEvander HolyfieldMike TysonBjorn BorgArantxa SanchezScottie PippenEmerson FittipaldiIl modo di dire dalle stelle alle stalle calza a pennello quando a finire in mutande, metaforicamente parlando, è chi è arrivato a guadagnare miliardi nello sport e in particolare nel calcio. L’ultimo a entrare nel club dei ricchi, ricchissimi, praticamente in mutande è il brasiliano. Secondo quanto riporta il quotidiano Folha de S.Paulo e il calciatore conferma, l’ex terzino di Roma e Milan, campione del mondo con il Brasile nel 1994 e nel 2002, è stato travolto da debiti milionari. «È un mio problema personale. Posso dare i miei immobili, la mia macchina, la mia casa, posso dare quello che voglio per pagare i debiti» ha detto il calciatore che avrebbe perso di recente 5 proprietà su decisione di un ...

