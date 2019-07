Brindisi | migranti stipati nella cella frigo di un tir | arrestato conducente

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 22 luglio 2019) Hanno pagato circa quattromila euro ciascuno i treche il 20 luglio scorso sono stati trovatiin condizioni disumane a bordo di un tir proveniente dalla Grecia. Due di loro si trovavano nascosti in una. Il mezzo, una volta giunto nel nostro Paese e sbarcato presso il porto pugliese di, è stato sottoposto a tutti i controlli del caso. Proprio qui la Polizia di Frontiera ha rilevato la presenza deia bordo del tir. Fortunatamente tutti loro erano vivi, ma per uno di loro purtroppo si è reso necessario il ricovero presso il reparto rianimazione dell'ospedale "Antonio Perrino" di, dove attualmente si trova in gravi condizioni. I soggetti erano tre, e proprio due di loro hanno raccontato agli agenti il loro viaggio della disperazione. Originari dell'Afghanistan e dell'Iraq Secondo quanto si apprende dalla testata giornalistica locale ...

