Brindisi | il Riesame scarcera un imprenditore agricolo di Tuturano

(Di lunedì 22 luglio 2019) Il Tribunale delhato, e quindi rimesso in libertà, Domenico De Leo, il 50enne diche il 3 luglio era stato arrestato dai carabinieri della frazionena in quanto accusato di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” e “violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro”. Il De Leo venne fermato in contrada Trullo insieme ad un 42enne di San Pietro Vernotico, dopo che i militari trovarono in un campoben sei braccianti che stavano raccogliendo meloni. Gli agenti chiesero subito ai lavoratori per conto di chi stessero lavorando, e se fossero stati assunti regolarmente. I braccianti, tutti richiedenti asilo, riferirono di essere stati assunti "in nero", quindi di non avere un regolare ingaggio. A questo punto per i due imprenditori, il sanpietrano e il tuturanese, scattarono gli arresti e furono trasferiti, ...