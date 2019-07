Brexit | Johnson verso la guida del governo | si dimettono altri due ministri Alle 17

Brexit/ Il 'partito' Johnson-Trump conquista i conservatori e fa tremare l'Ue : I sondaggi mostrano che Boris Johnson, acceso sostenitore della 'hard BREXIT', sta conquistando le simpatie degli inglesi

Brexit - ?Boris Johnson contro Jeremy Hunt : ?chi vincerà? : Stile, personalità e approccio sono diversi, ma il messaggio su Brexit è molto simile. I due candidati a diventare leader del partito conservatore e premier britannico nelle ultime ore...

Brexit - Boris Johnson sta per finire in una trappola. Come ne uscirà? : Sembra ormai inevitabile che alla fine di luglio Boris Johnson verrà eletto primo ministro dai membri del partito conservatore. Boris vincerà perché il partito conservatore è per il 90 per cento sicuro che il Regno Unito debba guardare a ovest, verso l’Atlantico, e mettersi dietro le spalle la pessima esperienza con il Vecchio Continente, tutto ciò nonostante soltanto il 48 per cento dell’elettorato del Regno Unito molto probabilmente è a ...

Brexit. Bufera su Boris Johnson : arriva la Polizia : Bufera per l’aspirante premier britannico. La scorsa notte è arrivata la Polizia a casa di Boris Johnson, il candidato favorito

Johnson favorito come nuovo premier della Gran Bretagna - rischio di Brexit dura : L'ex sindaco di Londra Boris Johnson è dato per favorito nella corsa alla nuova leadership del Partito Conservatore britannico, ed è quindi piuttosto probabile che diventi il prossimo premier del Regno Unito. Quest'eventualità comporterebbe sicuramente un profondo cambiamento di stile nei negoziati per la Brexit, e un rischio considerevolmente alto di un'uscita dall'Ue senza accordo. Figlio di un ex funzionario europeo, Johnson ha vissuto a ...

Brexit : chi è Boris Johnson - il grande favorito per il dopo-May : La corsa alla successione a Theresa May è ufficialmente iniziata. La lista dei candidati a diventare leader del partito conservatore e premier britannico è stata annunciata oggi....

Brexit - Johnson : buon accordo o no soldi : 15.42 Se con Bruxelles non ci sarà un accordo su Brexit che garantisca migliori condizioni, Londra non pagherà il conto del divorzio dall'Ue, 44 mld di Euro. Così il favorito alla successione di Theresa May,Boris Johnson, in un'intervista al Sunday Time. "I nostri amici e partner devono capire che non pagheremo fino a quando non ci sarà più chiarezza sul percorso da seguire", ha avvertito. Per ottenere un "buon accordo il denaro è un ottimo ...

Boris Johnson super falco della Brexit : "Nuovo accordo con Ue o non paghiamo" : Boris Johnson avverte l’Ue: se diventasse nuovo premier britannico, rifiuterebbe di pagare i circa 39 milioni di sterline (oltre 40 milioni di euro) di conto per il divorzio, senza un nuovo accordo sulla Brexit. Il candidato di punta alla leadership dei conservatori ha aperto così la sua campagna, in un’intervista al Sunday Times.“I nostri amici e partner devono capire che non pagheremo fino a quando non ci sarà ...

Boris Johnson - niente processo per “le bufale durante la campagna sulla Brexit” : L’ex ministro degli Esteri e candidato leader Tory, Boris Johnson, non andrà a processo per l’accusa di avere mentito a proposito della Brexit nel corso della campagna elettorale per il referendum del 2016. L’Alta Corte di Londra ha accolto il ricorso dei suoi avvocati, annullando la decisione di una giudice di primo grado. A tentare di portare Johnson davanti alla sbarra era stato Marcus Ball, uomo d’affari di 29 anni, che grazie a ...

Uk - “le bufale di Boris Johnson hanno fatto vincere il sì Brexit” : e l’ex ministro finisce in tribunale : Portato alla sbarra grazie a un crowdfunding per avere dichiarato insistentemente che il Regno Unito mandava ogni settimana 350milioni di sterline all’Unione europea. Una fake news che è stata determinante per la vittoria del referendum sulla Brexit. La vicenda che arriva in tribunale a Londra riguarda Boris Johnson, ex ministro degli Esteri britannico e capofila dei Brexiteers, che sarà convocato dai giudici con l’accusa di condotta ...

Brexit - il successore della May costretto a inseguire Nigel Farage su un’uscita ‘hard’. La scelta tra i “Brexiteer” - Johnson in pole : Incassate le dimissioni e le lacrime di Theresa May, i Tory ripartono da un 30% nei sondaggi. Peccato per Boris Johnson & Co che la percentuale non sia la loro, ma dell’uomo che – senza un atto preciso della propria volontà – aveva trascinato David Cameron a indire il referendum sulla Brexit: il 30% è di Nigel Farage e del suo Brexit Party, dato da tutte le rilevazioni in testa alle preferenze dei britannici nelle elezioni ...