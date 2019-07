Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 22 luglio 2019) Formavano una delle coppie più amate dai teenagers degli anni 90,e Dylan di90210. Shannen Doherty oltre a essere stata la sua ragazza sul set, era anche una grande amica di, scomparso il 4 marzo in seguito a un grave ictus. Per questo è stata contattata per far parte della puntata inaugurale della quarta stagione di, dedicata al compianto attore. Lo riporta il Variety.Lo rivela la stessa attrice sul proprio profilo Instagram, allegando due foto con, una che li ritrae da giovani e una recente. “davvero onorata di poter dare il mio tributo ain. La cura con cui questo Show ha preso in considerazione il suo ricordo è bellissima. Lui manca. Oggi. Domani. Per sempre”, scrive Shannen in didascalia.L’omaggio riguarderà sia l’impronta indelebile lasciata dal personaggio ...

HuffPostItalia : Brenda di Beverly Hills reciterà in Riverdale per ricordare Luke Perry: 'Ne sono profondamente onorata' - RadicchioAnarco : Mentre voi sbavavate dietro a Brendon, a Brenda e a quell'artri cocainomani de Beverly Hills, io collezionavo le f… -