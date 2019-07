BMX | Mondiali 2019 | Niek Kimmann e Laura Smulders per la doppietta olandese | attenzione

Fonte : oasport

(Di lunedì 22 luglio 2019) Sarà nuovamente il celebre percorso di Zolder (Belgio), ad appena quattro anni dall’ultima edizione, ad ospitare le gare deidi BMX. La competizione prenderà il via già domani dal momento che per la prima volta nella storia la rassegna iridata vedrà protagoniste nella stessa sede sia le categorie agonistiche (sabato 27 luglio), sia le categorie giovanili ed amatoriali (da martedì 23 a venerdì 26 luglio). Il programma sarà dunque particolarmente ricco e anche la spedizione azzurra proverà a recitare un ruolo da protagonista, come avvenuto già in occasione degli Europei di Valmiera (Lettonia) andati in scena due settimane fa con due medaglie tra gli Allievi. L’attesa del pubblico internazionale sarà però rivolta soprattutto ai fuoriclasse della disciplina olimpica che scenderanno in pista nell’ultima giornata e che si contenderanno il titolo mondiale. Il ...

