BMW Motorrad Service Check-in | manutenzione per moto e scooter a portata di clic

Motori – BMW Motorrad Concept R18 : una one off in perfetto stile future-retrò [GALLERY] : La tradizione e il futuro della BMW Motorrad si fondono per dare vita alla R18, una Custom Bike dalla forma perfettamente studiata in ogni singolo dettaglio Sullo sfondo vivace tra tradizione e modernita` del Concorso d’Eleganza Villa d’Este, BMW Motorrad presenta un’avvincente alternativa ad un momento storico sempre piu` caratterizzato da rapidi cambiamenti tecnologici. Si potrebbe considerare un ritorno alle ...