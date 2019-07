BITTER SWEET | anticipazioni puntata di martedì 23 luglio 2019

Fonte : tvsoap

(Di lunedì 22 luglio 2019)trentaduesimadi– ingredienti d’amore, in onda23alle 14,45 su Canale 5: Demet tenta di mettere in testa a Deniz strane idee su Ferit e Nazli, mentre i due in hotel appaiono sempre più uniti. Arriva (non atteso) il padre di Nazli, che le dà il denaro per aprire il ristorante. Nazli, felice, corre a firmare i documenti. Hakan ha litigato con Ferit per via di alcuni licenziamenti fatti senza permesso. Sempre più infastidito dalla presenza in azienda di Ferit, Hakan studia un piano per allontanarlo, cercando di coinvolgere anche Alya. Deniz ama Nazli sempre di più e decide di andare a casa sua, dove conosce il padre della ragazza…: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci, vi aspettiamo! Potete leggere l'articolodi23...

Camillina222 : Nazli come hai potuto mandare via Ferit? DIMMELO! #SorpreseASapanca N:Per caso ha rotto la porta??? DOPO... F:Non po… - rishana10328514 : @bitter_s_sweet @shikssays Hahaahahah - Camillina222 : I LORO SGUARDI?? #SorpreseASapanca Ferit:Vuoi provare? N:No grazie F:Lo immaginavo non sai far entrare la palla in… -