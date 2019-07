Bici Elettrica | le migliori da comprare

Bici Elettrica o pedalata assistita : quale comprare : La Bici Elettrica – chiamata anche e-bike – sta diventando un vero e proprio fenomeno di massa! Questi veicoli sono pratici, leggeri, di facile manutenzione e a basso costo: insomma, come detto dal New York leggi di più...

Palermo - in Bici Elettrica in un cantiere a chiedere il pizzo : arrestato 40enne della famiglia Graviano : I carabinieri del Ros con i militari del comando provinciale hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Dda di Palermo nei confronti di Antonino Graviano , 40 anni, appartenente alla famiglia del mandamento di Brancaccio, accusato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti di titolare di una impresa edile impegnata in lavori di ristrutturazione di un edificio che si trova ...

Bici Elettrica e multe : regole da rispettare e sanzioni da pagare : Bici elettrica e multe: regole da rispettare e sanzioni da pagare Vediamo di seguito come la legge vigente affronta il tema della Bici elettrica e della sua sempre più diffusa presenza sulle strade italiane. Capiamo quindi un po’ meglio quali sono le regole da rispettare in queste circostanze e quali multe sono in gioco. Se ti interessa saperne di più sulla multa per fumo in macchina, clicca qui. Bici elettrica: quali sono le ...