Bibbiano | l' inchiesta ' Angeli e Demoni' si allarga

Bibbiano - adesso i bambini coinvolti nell'inchiesta rischiano di dover subire nuovi affidi : Le numerose polemiche che hanno travolto il mondo politico e quello dell'informazione dopo l'inchiesta sugli affidamenti dei minori nel Reggiano, hanno spostato i riflettori dal destino dei veri protagonisti di questa vicenda, i bambini, che naturalmente devono essere tutelati e tenuti lontano dal circo mediatico. Eppure il quesito più importante in queste ore dovrebbe riguardare il futuro di tutti quei piccoli che risultano coinvolti nelle ...

Bibbiano - inchiesta su affidi illeciti : sotto esame altri settanta fascicoli : Mentre imperversa la polemica politica sui fatti di Bibbiano, l’inchiesta va avanti con il giusto riserbo. Le indagini dei carabinieri riguardano una serie di finti abusi sui bambini, segnalati dagli operatori dei servizi sociali nel reggiano con lo scopo di togliere i piccoli alle loro famiglie, spesso deboli ed in condizioni di difficoltà, per poterli affidare a coppie giudicate idonee che percepivano sussidi mensili di un importo fino ai ...

Di Battista fa l’editor : «Un libro su Bibbiano - ma sogno inchiesta su Lagarde» : In attesa di tornare nella trincea politica, magari anche a breve visto i venti di crisi che soffiano dentro il Governo giallo-verde, il trascinatore delle piazze Cinque Stelle Alessandro...

Il Pd querela Luigi Di Maio : “Diffamazione per l’inchiesta sui minori di Bibbiano” : Il Pd querela Luigi Di Maio per diffamazione: il vicepremier ha attribuito ai dem la responsabilità per i fatti di cronaca di Bibbiano. "Le sue dichiarazioni demenziali confermano solo il livello di disperazione di un personaggio che ha fallito il suo obiettivo e scarica la sua bile sugli avversari politici", spiegano.

Inchiesta Angeli e Demoni - cos’è successo ai bimbi “strappati” di Bibbiano/ Prima puntata : Nuovi dettagli dalle carte dell'Inchiesta di Bibbiano, comune di 10mila abitanti in provincia di Reggio Emilia, al centro di una tempesta giudiziaria per i casi di bambini strappati alle loro famiglie per motivi inventati e a scopo di lucro. Fanpage pubblica la Prima puntata sulle carte dell'Inchiesta "Angeli e Demoni" che ha scosso l'Italia svelando nuovi particolari sui racconti degli assistenti precari costretti a rimanere in silenzio, alle ...

Il sindaco di Bibbiano - coinvolto nell’inchiesta sul presunto traffico di minori - è stato sospeso dal prefetto di Reggio Emilia : Il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti, coinvolto in un filone laterale dell’inchiesta sul presunto traffico di minori in provincia di Reggio Emilia, è stato sospeso dal suo incarico per ordine del prefetto. Carletti si trova al momento agli arresti domiciliari

L’inchiesta di Bibbiano - i tanti punti oscuri su cui urge fare chiarezza : La prima pagina dei giornali di oggi racconta una storia tanto terrificante quanto incomprensibile. I dettagli delL’inchiesta “Angeli e Demoni” della Procura di Reggio Emilia riportati da tutti i quotidiani, se confermati, sono infatti da film dell’orrore: bambini a cui veniva falsificata la diagnosi di abuso – anche tramite l’uso di impulsi elettrici sui loro corpi – così da essere collocati in strutture specializzate, o dati in ...

Abusi sui bimbi in affido a Bibbiano. Fontana : «Agghiacciante - serve una commissione d'inchiesta» : Lorenzo Fontana, ministro per le politiche per le famiglie, non ci sono parole per definire quanto accaduto. «Siamo di fronte a fatti agghiaccianti, di una gravità inaudita. Come Lega,...