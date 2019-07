Bianca Guaccero in onda anche il sabato | le novità di Detto Fatto

Detto Fatto - Bianca Guaccero scarica Mariotto e chiama Carla Gozzi : Grandi manovre per la prossima edizione di Detto Fatto, che sarà condotta per il secondo anno consecutivo da Bianca Guaccero e andrà in onda su Rai 2 a settembre. Dopo l’addio di Giovanni Ciacci, passato a Sky, si era parlato dell’arrivo di Guillermo Mariotto. Ma il settimanale Spy rivela che le tra

Bianca Guaccero in pizzo trasparente ‘stende’ tutti : A volte possono esserci scherzetti imprevisti, che aumentano incredibilmente la carica sensuale di una foto. Ecco che su Bianca Guaccero una spallina dell’intimo che cade può essere un piccolo terremoto per i naviganti. Una bellezza acqua e sapone, bella e naturale ma allo stesso tempo intrigante e sensuale. Lo scatto pubblicato sul profilo social della bella conduttrice ha fatto nel giro di pochi minuti il giro della rete, tra i commenti ...

Detto Fatto - su Bianca Guaccero si abbatte la dura legge di Carlo Freccero : taglio - che fine fa il programma : Un taglio per Bianca Guaccero. Detto Fatto, il factual show di Rai2 condotto dall'ex attrice, è stato sì riconfermato nel palinsesto Rai, il programma tornerà in onda il prossimo 16 settembre, sullo stesso canale e con la medesima conduzione. Ma ci saranno due novità. La prima era già stata annuncia

Detto Fatto : Bianca Guaccero pensa al passato e sorprende con una foto : Bianca Guaccero fa una confessione sul passato: “Indimenticabile avventura” L’estate di Bianca Guaccero dopo Detto Fatto sta proseguendo con lo sguardo al passato e un’occhiata sul futuro. In queste ore la conduttrice di Rai2 ha voluto ricordare il suo esordio in tv come attrice parlando della serie “Terra bruciata” del 1998. “17 anni…Primo film…indimenticabile avventura”. Sono state ...

Detto Fatto 2019 - 20 - su Rai2 torna il factual con Bianca Guaccero : "Mi sento bene" : Bianca Guaccero, dopo la presentazione dei palinsesti Rai, si è fermata a parlare con i giornalisti, per raccontare le emozioni a poche settimane dalla ripresa della nuova stagione di Detto Fatto: Mi sento bene. Sto ancora recuperando le forze, sto andando al mare. Mi sto rilassando con mia figlia. Me la sto godendo dalla mattina alla sera. Mi ricarico a casa mia, con il mio mare, il mio pesce, i miei amici di sempre, con i miei parenti. ...

Per la prima volta mi sono concessa una vacanza con le amiche! Bianca Guaccero a Formentera è una mamma single : Tre giorni di relax per Bianca Guaccero che lascia la figlia con il suo ex per una vacanza a Formentera. È stata una stagione televisiva molto impegnativa per Bianca Guaccero. Il successo di "Detto Fatto" è stato del tutto inaspettato per la sexy attrice e showgirl di origini partenopee, ma ora è tempo di relax e tanto sole. Come è stato riportato a Oggi in una recente intervista, Bianca Guaccero proprio in questi ultimi giorni, ha ...

Bianca Guaccero dice la sua sull’addio di Ciacci a Detto Fatto : Giovanni Ciacci via da Detto Fatto, Bianca Guaccero: “Gli vorrò sempre bene” Intervistata dal settimanale Nuovo, uscito oggi in edicola, Bianca Guaccero ha rotto il silenzio sull’addio inaspettato di Giovanni Ciacci a Detto Fatto. E’ stato una fantastico traghettatore e gli voglio molto bene si è limitata a dire la conduttrice di Detto Fatto su colui che è stato il suo compagno di viaggio nel programma pomeridiano di Rai2 ...

Bianca Guaccero/ "Adesso sogno Sanremo!" - e su Giovanni Ciacci e Detto Fatto… : Bianca Guaccero parla di 'Detto Fatto', Giovanni Ciacci e la gioia del primo libro, ma svela: 'Adesso sogno Sanremo!', le sue dichiarazioni.