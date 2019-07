Beve 20 litri di acqua al giorno | se non la fa può morire

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 22 luglio 2019) Un uomo di trentacinque anni, un architetto, Marc Wübbenhorst è costretto a bere almeno 20aldie, se non lo fa puòdisidratato. Marc, infatti, ha una malattia che si chiama Diabete insipido. Il diabete insipido è una malattia metabolica che costringe l’individuo che ne è affetto, a bere tantissimaal, almeno venti. Infatti, il corpo non riesce a trattenere i liquidi e li espelle subito tramite l’urina e così si è costretti a bere continuamente. Se non sila quantità giusta si rischia di disidratarsi e i sintomi sono, secchezza della labbra, confusione, vertigini fino alla morte. Se per un soggetto sano questo rischio arriva dopo due giorni di mancanza di, per Marc accade dopo poche ore. Marc deve bere tantissimo sia diche di notte e, anche quando dorme, deve alzarsi continuamente dal letto per andare in ...

