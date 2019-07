Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2019)lacentrale adelDie, la formazione di estrema sinistra in Germania. Questa mattina negli uffici delè arrivata unacon ladi far esplodere l’edificio che si trova vicino ad Alexanderplatz con una. Per precauzione la polizia ha ordinato a tutte le persone presenti di abbandonare lae sta “esaminando la serietà del messaggio”, come ha fatto sapere un portavoce. L'articolodelDieper: laperproviene da Il Fatto Quotidiano.

Noovyis : (Berlino: allarme bomba, evacuata la sede del partito di estrema sinistra Die Linke) Playhitmusic - - Noovyis : (Berlino, evacuata sede del partito Die Linke per allarme bomba: la minaccia per mail) Playhitmusic - - discoradioIT : ?? Allarme bomba a #Berlino: evacuata sede Die Linke,il Partito di sinistra -