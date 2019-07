Benedetto XVI voleva Bergoglio come segretario di Stato

Papa Ratzinger - il vero e profondo mistero di Benedetto XVI. "Il Papa è uno ed è Francesco". Eppure... : A Papa Ratzinger non "sfugge nulla di quanto accade nella Chiesa. Ha occasione di parlare con Francesco, con il quale si scambiano consigli. E di tanto in tanto Papa Bergoglio lo va a trovare", rivela Massimo Franco su 7, il settimanale del Corriere della Sera. I due papi hanno un "rapporto basato s

L'assist di Benedetto XVI a Francesco : "Chiesa deve restare unita" : Giuseppe Aloisi Benedetto XVI, intervistato in esclusiva sul settimanale Sette, chiarisce come l'inscindibilità della Chiesa sia più forte di qualunque divisione interna Nessuno poteva immaginare che Benedetto XVI sarebbe tornato a dire la sua con questa frequenza: prima il testo sul "collasso morale" della Chiesa cattolica, adesso questa intervista esclusiva rilasciata a 7, che è il settimanale de Il Corriere della Sera. Per ...

Cassino - la festa per il Ramadan in piazza Benedetto XVI : Francesco Boezi La festa per la fine del Ramadan della comunità islamica di Cassino si è svolta in piazza Benedetto XVI. Contrarietà da parte del centrodestra Si chiama piazza Benedetto XVI ed è dedicata al papa emerito, pure se il nome entrato in pianta stabile nel vocabolario dei cassinati, quello di uso diffuso, rimane campo Miranda, ma sono particolari di poco conto: importa che è lì, sulla piana che guarda all'Abbazia di ...