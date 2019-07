Bambino insiste che vuole un gelato | la mamma lo accontenta e vince 750 000 dollari

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 22 luglio 2019) Un pomeriggio , in California unaera a casa con i suoi bambini, uno di loro le ha chiesto unma lanon aveva voglia di uscire. Dietro lenze del piccolo la donna ha ceduto e, insieme ai suoi figli si è recata in gelateria dove ha acquistato i gelati e, dopo averlo visti, si è fatta tentare dall'acquisto di alcuni gratta e vinci. Con uno di questi ha vinto 750.000. La donna ha dichiarato: "Non potevo crederci … Quando ho controllato, non ci credevo ancora, non sono mai stata fortunata". La donna, felicissima, quando ha realizzato l'importo della vincita ha commentato così: "La mia vita cambierà molto, per il meglio".