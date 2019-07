Autonomia Veneto e Lombardia | Fontana e Zaia “non firmiamo una farsa”

Chi sono i Cinque Stelle 'nemici' dell'Autonomia di Veneto e Lombardia : 'Secessione dei ricchi', 'servizi e sanità di seria A e B', 'Italia divisa'. sono queste le frasi pronunciate nel tempo da esponenti Cinque Stelle sul progetto di autonomia differenziata che più hanno suscitato le critiche dei leghisti. Nella durissima lettera di risposta a Giuseppe Conte, i presidenti di Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia, si rivolgono direttamente al presidente del Consiglio sostenendo che lui sa ...

Autonomia - Veneto e Lombardia deluse : Il vertice sulle autonomie che si è tenuto oggi a Palazzo Chigi non ha per niente soddisfatto i Governatori di Veneto e Lombardia. Il Premier Conte oggi pomeriggio aveva annunciato che si erano fatti "significativi passi avanti" e confidava di portare presto il testo in Consiglio dei Ministri. Annunciando l'intesa raggiunta da Lega e M5S su molti aspetti critici, aveva sottolineato un fatto fondamentale: "i Governatori non avranno tutto ...

Autonomia : ConfartVeneto - no al ricatto della 'compensazione' : Venezia, 15 lug. (AdnKronos) - La travagliata vicenda delle tentate ulteriori forme di Autonomia per il Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, offre numerosi spunti di riflessione. Mi limito a pochi tra questi. Il primo riguarda la comunicazione. Sapevamo che non sarebbe stata una passeggiata ma è pre

Autonomia : ConfartVeneto - no al ricatto della 'compensazione' (2) : (AdnKronos) - "Questioni irrisolte che, se non affrontate, rendono difficile evitare ulteriori squilibri e non subirne le conseguenze. Va inoltre detto che il nostro federalismo è in parte falso. Senza reale Autonomia impositiva e conseguente responsabilizzazione dei decisori della spesa, la ricerca

Autonomia : ConfartVeneto - no al ricatto della ‘compensazione’ : Venezia, 15 lug. (AdnKronos) – La travagliata vicenda delle tentate ulteriori forme di Autonomia per il Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, offre numerosi spunti di riflessione. Mi limito a pochi tra questi. Il primo riguarda la comunicazione. Sapevamo che non sarebbe stata una passeggiata ma è prevalso un racconto, soprattutto verso il Veneto delle 23 materie, di un presunto egoismo territoriale. Chiedere di gestire competenze su ...

Autonomia : Anci Veneto - si deve andare avanti - no a pretesti per bloccarla : Vicenza, 12 lug. (AdnKronos) - “Lo stop di ieri è stato brusco ed inaspettato. E la reazione del Ministro Stefani e del Presidente Zaia è stata giustamente molto dura. Credo che in parte sciano gli strascichi della campagna elettorale, ma mi auguro che si torni presto a discutere in modo sereno e ri

Autonomia : Anci Veneto - si deve andare avanti - no a pretesti per bloccarla : Vicenza, 12 lug. (AdnKronos) – ‘Lo stop di ieri è stato brusco ed inaspettato. E la reazione del Ministro Stefani e del Presidente Zaia è stata giustamente molto dura. Credo che in parte sciano gli strascichi della campagna elettorale, ma mi auguro che si torni presto a discutere in modo sereno e riprenda il percorso della riforma che serve a tutto il Paese. Le motivazioni ed i dubbi posti da qualcuno mi sembrano pretestuosi e ...

Autonomia : Ciambetti (Veneto) - 'il Paese si slabbra a colpi di tiremmolla' : Vneezia, 11 lug. (AdnKronos) - “L’Italia si slabbra, per dirla con il primo ministro Conte, a colpi di avanti e indietro, a furia di bugie, atteggiamenti incostanti e contrastanti tra loro. Si slabbra per il tiremmolla con cui siamo trattati, e che alla fine disgusta e indigna”. Roberto Ciambetti, p

Autonomia : assessore Lanzarin (Veneto) - 'assurda certa ostilità' (2) : (AdnKronos) - “Il successo del Veneto nelle comparazioni nazionali – dice l’assessore – è il risultato dell’applicazione di buone pratiche che, non da oggi, mettiamo a disposizione di tutte le Regioni italiane. Ciò significa che il Veneto merita l’Autonomia, ma anche che l’Autonomia consentirebbe a

Autonomia : assessore Lanzarin (Veneto) - 'assurda certa ostilità' : Venezia, 11 lug. (AdnKronos) - “Gli esami a livello nazionale ai quali è stato sottoposto il sistema sanitario veneto nel 2018 hanno inequivocabilmente sancito la sua promozione. Ne prendiamo atto con orgoglio e, ancor di più, focalizziamo d’ora in avanti la nostra attenzione su quegli aspetti ancor

Autonomia : Ciambetti (Veneto) - ‘il Paese si slabbra a colpi di tiremmolla’ : Vneezia, 11 lug. (AdnKronos) – ‘L’Italia si slabbra, per dirla con il primo ministro Conte, a colpi di avanti e indietro, a furia di bugie, atteggiamenti incostanti e contrastanti tra loro. Si slabbra per il tiremmolla con cui siamo trattati, e che alla fine disgusta e indigna”. Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto commenta così le dichiarazioni del primo ministro ‘dopo ...

Autonomia : assessore Lanzarin (Veneto) - ‘assurda certa ostilità’ (2) : (AdnKronos) – ‘Il successo del Veneto nelle comparazioni nazionali ‘ dice l’assessore ‘ è il risultato dell’applicazione di buone pratiche che, non da oggi, mettiamo a disposizione di tutte le Regioni italiane. Ciò significa che il Veneto merita l’Autonomia, ma anche che l’Autonomia consentirebbe a tutte le Regioni, a cominciare da quelle del sud, di crescere applicando nuovi criteri di ...

Autonomia : assessore Lanzarin (Veneto) - ‘assurda certa ostilità’ : Venezia, 11 lug. (AdnKronos) – ‘Gli esami a livello nazionale ai quali è stato sottoposto il sistema sanitario veneto nel 2018 hanno inequivocabilmente sancito la sua promozione. Ne prendiamo atto con orgoglio e, ancor di più, focalizziamo d’ora in avanti la nostra attenzione su quegli aspetti ancora migliorabili. Nessuno è perfetto, ma vogliamo arrivare il più vicino possibile all’obbiettivo”. Lo ha detto ...

A che punto è la questione dell'Autonomia di Lombardia - Veneto ed Emilia Romagna : Un vertice fiume, durato poco più di tre ore, per fare il punto sull'autonomia differenziata e tentare di avviare le intese con le tre Regioni che, per prime, ne hanno fatto richiesta: Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. A margine della riunione (affollata dalla presenza di molti ministri e tecnici), poi, Matteo Salvini ha affrontato il nodo del ministro per le Politiche europee, casella rimasta vacante dal 'trasloco' di Paolo Savona alla ...