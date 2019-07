Autonomia : prof. diritto tributario - 'Palazzo Chigi non ha smontato la riforma' : Venezia, 22 lug. (AdnKronos) - "Non corrisponde al vero che il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha "smontato" la riforma. Prova ne sia che l’unico rilievo che viene mosso alla norma finanziaria è quello attinente alla clausola della spes

Autonomia : prof. diritto tributario - ‘Palazzo Chigi non ha smontato la riforma’ (2) : (AdnKronos) – Di più, per il docente di diritto tributario “non corrisponde al vero che si vogliono riscrivere le regole partendo dalle richieste delle tre Regioni, senza coinvolgere le altre: questa è una strada obbligata imposta dall’art. 116, co. 3, Cost., il quale prevede che sia la singola Regione a chiedere allo Stato ulteriori forme e condizioni particolari di Autonomia nelle materie individuate dalla stessa norma ...

Autonomia : prof. diritto tributario - ‘Palazzo Chigi non ha smontato la riforma’ : Venezia, 22 lug. (AdnKronos) – “Non corrisponde al vero che il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha “smontato” la riforma. Prova ne sia che l’unico rilievo che viene mosso alla norma finanziaria è quello attinente alla clausola della spesa media nazionale pro capite, che, nell’ipotesi contenuta nella proposta delle Regioni, dovrebbe trovare ...

Professor Conte le spiego dove sbaglia quando parla di Autonomia : Egregio Professor Conte, leggendo la sua lettera di stamattina al Corriere mi sento in diritto di poterLe rispondere. Sono un cittadino Lombardo e faccio parte di quegli oltre 10 milioni di persone ai quali Lei si rivolge con un incipit che all’inizio della lettura aveva creato in me non poche asp

Autonomia - rissa Lega-Conte. Salta l'assunzione regionale dei prof : Nelle ultime 24 ora la crisi di governo è stata congelata. La rottura dell'alleanza giallo-verde non è scomparsa dall'orizzonte. Anzi. Ma l'equilibrio resta precario tanto...

Conte : «Autonomia - ma non su tutto». Salta l'assunzione regionale dei prof : Vertice lampo a Palazzo Chigi sull'autonomia, nel corso del quale non è arrivata nessuna fumata bianca: tanto che lunedì ci sarà nu nuovo vertice ristretto per risolvere il...