Autonomia | Musumeci | ‘non riguarda solo regioni del nord’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2019) Palermo, 22 lug. (AdnKronos) – “Penso che l’differenziata non sia una questione limitata soltanto al triangolo del Nord perché le ripercussioni sul piano fiscale, ma sostanzialmente sulla finanza locale, arriveranno a tutte le altree peseranno su queste. Ho chiesto al presidente Conte di fare quello che avrebbe dovuto fare già da un pezzo, istituire un tavolo per tutti i rappresentanti dellee non soltanto per quelle che chiedono l’applicazione dell’differenziata”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nellointervenendo stamane alla trasmissione di Rai Radio 1 ‘Centocittà’ sul tema dell’differenziata.“Non ci ingelosiamo del fatto che ledel Nord possano su alcune specifiche materie chiedere competenze e deleghe finora in capo allo Stato – ...

BeliceIt : Regioni e autonomia, Musumeci:”Conte non può procedere senza convocare la Sicilia” - palermo24h : Regioni e autonomia, Musumeci:”Conte non può procedere senza convocare la Sicilia” - Radio1Rai : ??@Musumeci_Staff a @centocittarai: '#Autonomiadifferenziata? Le ripercussioni sulla finanza locale peseranno su tut… -