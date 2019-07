Autonomia | Gruppo Zaia | una farsa | ci si ricorda dei veneti solo per le tasse

Ue : Gruppo Zaia - giravolta M5S - a Bruxelles come a Roma sull'Autonomia : Venezia, 17 lug. (AdnKronos) - “Lo stanno facendo sull’Autonomia. Lo hanno fatto anche in Europa: i grillini parlavano di coerenza in campagna elettorale ma ormai sono diventati dei maestri nel cambiare quello che il giorno prima dicono”. Commenta con queste parole l’elezione della tedesca Von der L

Ue : Gruppo Zaia - giravolta M5S - a Bruxelles come a Roma sull’Autonomia : Venezia, 17 lug. (AdnKronos) – ‘Lo stanno facendo sull’Autonomia. Lo hanno fatto anche in Europa: i grillini parlavano di coerenza in campagna elettorale ma ormai sono diventati dei maestri nel cambiare quello che il giorno prima dicono”. Commenta con queste parole l’elezione della tedesca Von der Leyen a Presidente della Commissione Ue Silvia Rizzotto, presidente del Gruppo consiliare regionale Zaia. ...

Autonomia : Gruppo Zaia - 5 Stelle e zero promesse mantenute : Venezia, 11 lug. (AdnKronos) - “Sono nati per rivoluzionare il Paese, dicevano, ed aprire il Parlamento come una scatoletta. Dopo un anno di promesse e contratti sulla Autonomia, però, continuano a rinviare, e si dimostrano, nei fatti, peggio persino della tanto detestata Prima Repubblica”. E’ netta

Autonomia : Gruppo Zaia - 5 Stelle e zero promesse mantenute : Venezia, 11 lug. (AdnKronos) – ‘Sono nati per rivoluzionare il Paese, dicevano, ed aprire il Parlamento come una scatoletta. Dopo un anno di promesse e contratti sulla Autonomia, però, continuano a rinviare, e si dimostrano, nei fatti, peggio persino della tanto detestata Prima Repubblica”. E’ netta la posizione del capoGruppo diel Gruppo Zaia Presidente, Silvia Rizzotto, sullo strappo istituzionale al tavolo per ...

Autonomia : Gruppo Zaia - basta pretesti - la riforma non può più aspettare : Venezia, 10 lug. (AdnKronos) - “Il Movimento 5 Stelle ora si è inventato un altro pretesto pur di tentare di affossare la riforma dell’Autonomia. Se i grillini vogliono rompere il patto di Governo e disattendere le promesse con i cittadini, si fa prima a dirlo”. E’ l’attacco della CapoGruppo in Cons

Autonomia : Gruppo Zaia - basta pretesti - la riforma non può più aspettare : Venezia, 10 lug. (AdnKronos) – ‘Il Movimento 5 Stelle ora si è inventato un altro pretesto pur di tentare di affossare la riforma dell’Autonomia. Se i grillini vogliono rompere il patto di Governo e disattendere le promesse con i cittadini, si fa prima a dirlo”. E’ l’attacco della CapoGruppo in Consiglio regionale del Veneto Silvia Rizzotto (Zaia Presidente) in una nota che fa seguito ‘alle ultime ...

Autonomia : Gruppo Zaia - basta pretesti - la riforma non può più aspettare : Venezia, 10 lug. (AdnKronos) – ‘Il Movimento 5 Stelle ora si è inventato un altro pretesto pur di tentare di affossare la riforma dell’Autonomia. Se i grillini vogliono rompere il patto di Governo e disattendere le promesse con i cittadini, si fa prima a dirlo”. E’ l’attacco della CapoGruppo in Consiglio regionale del Veneto Silvia Rizzotto (Zaia Presidente) in una nota che fa seguito ‘alle ultime ...

Autonomia : Gruppo Zaia - M5S sta lavorando per impedire la grande riforma : Venezia, 5 lug. (AdnKronos) - “Saranno i rappresentanti veneti dei 5 stelle a spiegare al nostro Popolo del perché il loro movimento sta osteggiando la più importante riforma del Paese stravolgendo completamente la volontà dei Veneti. Una sintesi va trovata, ma questa non può mettere in minoranza le