Autonomia | Di Maio | “Va fatta ma bene Se si gioca a spaccare l’Italia non lo permetto”

Autonomia : al via vertice con Conte e Di Maio - assente Salvini : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – E’ iniziato a Palazzo Chigi il vertice sulle autonomie con il premier Giuseppe Conte. Presente il vicepremier Luigi Di Maio e assente -a conferma di quanto annunciato ieri- l’altro vicepresidente, Matteo Salvini. Al tavolo ci sono inoltre i ministri Erika Stefani, Marco Bussetti, Alessandra Locatelli, Sergio Costa e Riccardo Fraccaro. Difficile che si arrivi oggi alla quadra.L'articolo ...

E sempre alta tensione tra Salvini e Di Maio. E Conte a lavoro su Autonomia : La visita del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giorgetti al Colle per incontrare il presidente della Repubblica Mattarella viene interpretato - sia nella Lega che nel Movimento 5 stelle - come un passaggio significativo non solo per quanto riguarda il ruolo del commissario Ue. Se ci sara' la crisi la parola passera' al Capo dello Stato, sara' lui il garante, ha sottolineato lo stesso Salvini. Al momento il Quirinale non avrebbe ...

Salvini : « Domani non vado né al Cdm né al vertice sull’Autonomia - persa la fiducia»» Di Maio : «Colpiti alle spalle» : «Per ora a Bruxelles. I grillini hanno votato il presidente della Commissione europea con Renzi e Berlusconi. Una scelta gravissima». Di Maio: «Falsità volgare. Se vogliono far cadere il governo, lo dicano». Salvini: «Oltre questo governo solo le elezioni. C’è mancanza di fiducia, anche personale»

Salvini : “Con tre no su Autonomia - giustizia e manovra governo cade”. Di Maio : “La Lega rischia di isolarci in Europa come la Grecia” : L’opinione diffusa è che il tempo si chiuderà il 20 luglio, ultima data utile per sciogliere le Camere e votare a settembre. Ma lui non crede “alla finestra. A parte che non ci sono solo due o tre giorni. Dieci? Neanche, datemi retta, non c’è una finestra così stretta“. come a dire: se voglio, il governo lo faccio cadere quando voglio. L’avvertimento agli alleati Matteo Salvini lo lancia a giornali unificati da ...

Governo - Salvini : “Con tre no su Autonomia - giustizia e manovra governo cade”. Di Maio : “La Lega ci isola in Europa come la Grecia” : L’opinione diffusa è che il tempo si chiuderà il 20 luglio, ultima data utile per sciogliere le Camere e votare a settembre. Ma lui non crede “alla finestra. A parte che non ci sono solo due o tre giorni. Dieci? Neanche, datemi retta, non c’è una finestra così stretta“. come a dire: se voglio, il governo lo faccio cadere quando voglio. L’avvertimento agli alleati Matteo Salvini lo lancia a giornali unificati da ...

Vittorio Feltri : "Il popolo leghista non ne può più di Di Maio e i grillini. Ennesima prova l'Autonomia" : Il popolo leghista non ne può più di Luigi Di Maio e in genere dei 5 Stelle. Ha resistito oltre un anno alla parentela con i grillini, per motivi di sopravvivenza al governo, poi però si è stufato. Ovvio. Il comune denominatore tra le due forze politiche sono litigiosità, lotta e insulti. Va da sé c

Autonomia - Di Maio : farla - ma farla bene : 10.40 Al Fatto Quotidiano, il leader M5S parla di Autonomia dopo il blocco visto al summit di governo. Andiamo avanti,dice, ma "no alla regionalizzazione della scuola. Sarà fondamentale fissare il criterio di riparto". L'Autonomia "se si fa si fa bene",altrimenti "sarà uno spacca-Italia" Su migranti e Ong: "Le vite le devono salvare nostra Guardia costiera e quella libica e la nostra Marina". "Nessun regalo ai ricchi" con la Flat Tax,avanti ...

Salvini e Di Maio divisi sull'Autonomia se si parla di scuola : sull'autonomia "siamo pronti da mesi, M5s ogni volta trova un dubbio diverso..." ha detto Matteo Salvini intervenendo questa mattina nella prima parte di 'Radio anch'io' su Radio1 Rai. Il vicepremier si è detto comunque "estremamente paziente": "Cerco di portare avanti con fiducia" il progetto sull'autonomia regionale, che "fa bene a tutti, specie alle regioni del sud, premia il merito, chiede trasparenza, porta efficienza, punisce gli ...

Autonomia - stop al vertice. La Lega : inutile discutere. Di Maio : non è il tema : È finito bruscamente il vertice di maggioranza. I leghisti accusano i pentastellati di confondere le carte, il M5S punta l’indice per l’idea di introdurre le gabbie salariali

Autonomia - Di Maio : bloccati sulla Scuola : 14.43 "Stamattina il tavolo sull'Autonomia si è bloccato sulla regionalizzazione della Scuola. Un bambino non sceglie in quale regione nascere: noi dobbiamo garantire l'unità della Scuola così come l'unità nazionale", ha detto su Fb il vicepremier Di Maio sul vertice a Palazzo Chigi. "L'Autonomia si deve fare, ma non fare male", "invito alla discussione con spirito costruttivo" ha affermato.

Autonomia - Di Maio : “Tavolo bloccato su scuola. Non si può scegliere in quale regione nascere” : “Il tema non è l’Autonomia ma il tema è che il tavolo si è bloccato sulla regionalizzazione della scuola. Un bambino non sceglie in quale regione nascere. I bambini non c’entrano niente con l’Autonomia”. Lo ha detto il vicepremier ministro del lavoro e sviluppo Luigi Di Maio, parlando con i cronisti dopo l’approvazione in Senato del ddl sul taglio dei parlamentari. “L’Autonomia si deve fare ma non ...

Autonomia - strappo M5S-Lega al vertice a Palazzo Chigi. Di Maio : «Tavolo si è bloccato sulla scuola» : Scontro Lega-M5S a Palazzo Chigi, dove si è svolto questa mattina il vertice sull'Autonomia. «La Lega ha proposto di inserire le gabbie salariali, ovvero alzare gli stipendi al Nord...

Di Maio avverte Salvini : "Con il M5s mai condoni e Autonomia spacca-paese" : Il nuovo terreno di scontro nella maggioranza si chiama pace fiscale o condono che dir si voglia: "Il Movimento di condoni non ne fa e non ne farà mai: troviamo assurdo che, quando si parla di tasse, il primo pensiero di qualcuno sia fare dei regali ai grandi evasori. Per noi i grandi evasori vanno in carcere!" scrive su Facebook il capo politico dei 5 Stelle e vice premier Luigi Di Maio. Ieri la lega ha rilanciato la pace ...

Autonomia - i tecnici del Parlamento : rischi per conti e solidarietà tra Regioni. Di Maio : «Non spacco l'Italia» : La riforma sulle autonomie «si farà ma non spaccherà l'Italia», scrive Di Maio in un lungo post facebook pubblicato proprio nel giorno in cui arriva...